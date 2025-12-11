الرياض - كتبت رنا صلاح - وجه عدد من الأطباء، تحذيرًا من تسخين الطعام في عبوات بلاستيكية في الميكروويف، وذلك بعد أن وجدت دراسة جديدة كميات صادمة من الجسيمات البلاستيكية الدقيقة في أدمغة مرضى الخرف.

خطأ شائع نرتكبه في المطبخ يمكن أن يسبب الخرف

اكتشف الباحثون، أن استخدام العبوات البلاستيكية في الميكروويف، قد يعرض الأشخاص لخطر استنشاق أو ابتلاع الجسيمات البلاستيكية الدقيقة والنانوية (MNP)، والتي يمكن أن تتراكم في الدماغ وترتبط بأمراض خطيرة كالخرف والسرطان.

استخدام العبوات البلاستيكية في الميكروويف

وبحسب الدراسة، تم العثور على ملعقةٍ كبيرة من الجسيمات البلاستيكية الدقيقة والنانوية في أدمغة المشاركين في الدراسة، وكذلك وجود مستويات أعلى بثلاث إلى خمس مرات لدى مرضى الخرف، وأثبت الباحثون أن تركيز هذه الجسيمات في الدماغ أعلى بسبع إلى 30 مرة مقارنة بأعضاء أخرى مثل الكبد أو الكلى.

ومن جانبه، أضاف الدكتور نيكولاس فابيانو، من قسم الطب النفسي بجامعة أوتاوا، أن “الزيادة الكبيرة في تركيز الجسيمات البلاستيكية في الدماغ خلال ثماني سنوات فقط، من 2016 إلى 2024، أمر مقلق للغاية”، متابعًا أن “هذه الزيادة تعكس الارتفاع المتسارع في مستويات الجسيمات البلاستيكية في البيئة”.

بالإضافة إلى ذلك، أشار الدكتور براندون لو، من جامعة تورنتو، إلى أن تسخين الطعام في العبوات البلاستيكية قد يطلق مواد كيميائية مثل “بيسفينول أ” (BPA) والفثالات، والتي تختلط بالطعام وتدخل الجسم عند تناوله، وتُضاف هذه المواد الكيميائية إلى البلاستيك لزيادة متانته، والتي ترتبط باضطرابات هرمونية وزيادة خطر الإصابة بالسرطان وأمراض القلب.

وأوصى الدكتور “لو”، بضرورة استبدال العبوات البلاستيكية بأخرى زجاجية أو من الفولاذ المقاوم للصدأ عندما يتم تسخين الطعام، موضحًا أن “تجنب استخدام العبوات البلاستيكية خطوة بسيطة لكنها مهمة للحد من التعرض للجسيمات البلاستيكية”.

المواد الكيميائية التي تطلقها العبوات البلاستيكية

ومن جهتها، حذرت الدكتورة شانا سوان، عالمة الأوبئة في كلية طب ماونت سيناي بنيويورك، من أن المواد الكيميائية التي تطلقها العبوات البلاستيكية عند تسخينها في الميكروويف يمكن أن تؤثر سلبًا على الخصوبة، إذ قد تسبب اضطرابات هرمونية تؤثر على هرمونات الذكورة والأنوثة.