الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية عن حزمة من الضوابط الجديدة الشاملة لإعادة تنظيم قطاع العمرة، تأتي في إطار رؤية المملكة 2030 لتحسين تجربة المعتمرين ورفع جودة الخدمات المقدمة لهم . وتهدف هذه الضوابط إلى تنظيم حركة الوافدين لأداء مناسك العمرة، وضمان توفير خدمات متكاملة طوال فترة إقامتهم، مع الحفاظ على سلامتهم وراحتهم جشعني بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

قرارعاجل: السعودية تعلن تفاصيل صادمة لضوابط العمرة 1447… ماذا عن مدة التأشيرة الجديدة؟

الضابط الأول: اشتراط وجود مستضيف في المملكة

يأتي في صدارة الضوابط الجديدة شرط أساسي يتمثل في وجود مستضيف للمعتمر داخل المملكة العربية السعودية. فلا يتم منح تأشيرة العمرة لأي شخص لا يوجد له مستضيف رسمي مقيم في المملكة. ويرجع هذا القرار إلى:

حرص الوزارة على سلامة وأمن المعتمرين طوال فترة إقامتهم.

تقليل الزحام الشديد حول الحرمين الشريفين، خاصة في الأوقات ذات الذروة.

معالجة الظواهر السلبية مثل نوم بعض المعتمرين في أراضي الحرم أو في الشوارع المحيطة.

ضمان وجود جهة مسؤولة عن المعتمر يمكنها تقديم المساعدة والدعم في حالات الطوارئ.

الضابط الثاني: الحجز الفندقي المسبق الإلزامي

في حال لم يكن للمعتمر مستضيف شخصي في المملكة، فإن الضابط الثاني يلزمه بالحصول على حجز فندقي مسبق طوال مدة الإقامة. وتتم إدارة هذا الحجز عبر منصات الوزارة الإلكترونية المعتمدة وشركات العمرة المرخصة. تشمل فوائد هذا الإجراء:

ضمان وجود سكن مناسب ومريح للمعتمر يقابله مستوى الخدمة الذي دفعه.

التخطيط المسبق لحركة الوفود وتوزيعها على الفنادق بما يتناسب مع الطاقة الاستيعابية للمشاعر المقدسة.

القضاء على ظاهرة بيع "الأسرة" في الغرف الواحدة لأكثر من معتمر، مما كان يتسبب في ازدحام غير مريح.

توفير بيئة إقامة لائقة تناسب الطبيعة الروحية لرحلة العمرة.

الضابط الثالث: تحديد أوقات الدخول والخروج بدقة

لأول مرة، يتم تطبيق نظام دقيق لتحديد مواعيد دخول المعتمرين إلى المملكة ومغادرتهم لها. يتم تحديد هذه المواعيد مسبقًا في تأشيرة العمرة ولا يمكن تجاوزها. يسهم هذا الضابط في:

تنظيم تدفق الوافدين عبر منافذ الدخول الجوية والبرية والبحرية، ومنع الازدحام عند المنافذ.

تمكين الجهات المعنية من التخطيط لاستقبال الوفود وتوديعها بكفاءة عالية.

منع تمديد الإقامة بشكل غير قانوني، مما كان يشكل عبئًا على الخدمات.

مساعدة شركات السياحة على تنظيم برامجها ومواعيد نقلها بدقة أكبر.

الضابط الرابع: تحديد وسيلة النقل الداخلي والخارجي

ألزمت الضوابط الجديدة المعتمر بتحديد وسيلة النقل التي سيستخدمها في دخول المملكة والخروج منها، سواء كانت جوية عبر شركة طيران محددة، أو برية عبر نقطة حدودية معينة. يشمل ذلك:

إلزام المعتمر بالسفر عبر شركة الطيران وخط السفر المحدد في التأشيرة.

في حالة السفر البري، تحديد نقطة العبور والتاريخ والوقت المحددين للدخول والخروج.

يرتبط هذا الضابط ارتباطًا وثيقًا بتحديد أوقات الدخول والخروج لضمان تناسق الخدمات اللوجستية.

يسهل هذا الإجراء عملية تتبع حركة المعتمرين وتقديم الدعم اللازم في حالة حدوث أي تغييرات غير متوقعة في جداول السفر.

الهدف الشامل: تجربة عمرة استثنائية وآمنة

تمثل هذه الضوابط الأربعة معًا نظامًا متكاملًا يهدف في مجمله إلى الانتقال من نموذج العمرة التقليدي إلى نموذج حديث يعتمد على التنظيم الدقيق والتخطيط المسبق. النتائج المتوقعة لهذه الضوابط تشمل:

تحسين جودة الخدمات المقدمة للمعتمرين بشكل ملحوظ.

القضاء على السوق السوداء والشركات غير المرخصة التي كانت تقدم خدمات متدنية.

توفير بيئة آمنة ومطمئنة لأداء المناسك، مما يعزز الجانب الروحي للرحلة.

رفع نسبة رضا ضيوف الرحمن عبر تنظيم تجربتهم من البداية إلى النهاية.

كيف تستعد للعمرة وفق الضوابط الجديدة؟

لضمان أداء عمرة ميسرة وفق النظام الجديد، ينبغي على المعتمر اتباع الخطوات التالية:

التعامل فقط مع شركات العمرة المعتمدة من قبل وزارة الحج والعمرة السعودية.

التأكد من أن الباقة تشمل جميع المتطلبات: التأشيرة، الحجز الفندقي، ووسائل النقل المحددة.

الالتزام التام بمواعيد السفر والدخول والخروج المحددة في التأشيرة.

الاحتفاظ بجميع مستندات السفر وإبرازها عند أي نقطة تفتيش.

ختامًا، فإن ضوابط العمرة الجديدة تُعد محطة تاريخية في مسيرة تطوير خدمات ضيوف الرحمن، وهي خطوة جريئة نحو تحقيق مستهدفات رؤية 2030 في تقديم تجربة رائدة على جميع الأصعدة، تجعل من رحلة العمرة ذكرى روحانية عطرة لا تنسى.