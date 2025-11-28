الرياض - كتبت رنا صلاح - شهدت الاستعدادات النهائية لقمة الأهلي المصري والجيش الملكي المغربي اهتمامًا كبيرًا، حيث يستعد الفريقان لخوض مواجهة اليوم الحاسم على أرضية ملعب الأمير مولاي الحسن، ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري أبطال أفريقيا لموسم 2025، ونقدم لكم فيما يلي دليلاً شاملاً لمتابعة اللقاء يغطي كافة الجوانب المنتظرة: من موعد بدء النزال، إلى التشكيلة المتوقعة التي سيدفع بها كل مدرب، وصولاً إلى القنوات الناقلة الرسمية ومعلق المباراة.

Al Ahly vs Royal Army.. موعد مباراة الأهلي والجيش الملكي والقنوات الناقلة ومعلق المباراة والتشكيل في دوري

موعد مباراة الأهلي ضد الجيش الملكي المغربي اليوم

تجرى المباراة الحاسمة بين الأهلي والجيش الملكي على أرض ملعب الأمير مولاي الحسن، أوقات بث المباراة هي 09:00 مساءً بتوقيت مصر، 10:00 مساءً بتوقيت السعودية، و 11:00 مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد الجيش الملكي اليوم

أعلنت شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية عن بثها الحصري للمباراة المرتقبة التي تجمع النادي الأهلي ونظيره نادي الجيش الملكي اليوم، تُعد القناة الناقل الحصري لفعاليات دوري أبطال أفريقيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، سيتم نقل أحداث هذه المواجهة تحديدًا عبر قناة beIN Sports HD 1، كما تقرر أن يتولى المعلق الرياضي الشهير علي سعيد الكعبي مهمة التعليق على مجريات المباراة.

تشكيل النادي الأهلي المتوقع اليوم

جاء تشكيل النادي الأهلي المتوقع اليوم أمام نظيرة نادي الجيش الملكي المغربي في المواجهة المرتقبة، على النحو التالي.