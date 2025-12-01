الأهلي يحتفي بالعيد الـ58 للاستقلال

الأهلي يحتفي بالعيد الـ58 للاستقلالاحتفى النادي الأهلي بصنعاء، ممثلاً بلجنته الثقافية، بالعيد الـ58 للاستقلال الـ 30 نوفمبر من المجيد، بإقامة صباحية ثقافية كرِّست لاستحضار تضحيات الأحرار في مواجهة الاحتلال البريطاني واستعادة السيادة الوطنية.

وفي الصباحية، أكد نائب وزير الشباب والرياضة نبيه ناصر، أهمية إحياء هذه المناسبة الوطنية لتعزيز وعي الأجيال بدور اليمنيين في طرد المحتل والحفاظ على استقلالية اليمن.

وأشار إلى أن ذكرى 30 نوفمبر كانت تتويجاً لمسيرة نضال ممتدة انتهت برحيل آخر جندي بريطاني بعد احتلال دام 129 عامًا، لافتًا أن شرارة الكفاح المسلح انطلقت من جبال ردفان بقيادة الشهيد راجح لبوزة، معلنة ميلاد مرحلة جديدة من التحرر الوطني.

وأوضح أن الاحتلال عاد بأدوات جديدة تقودها بريطانيا والإمارات والسعودية والمرتزقة الساعون وراء المناصب على حساب الوطن ونهب ثرواته وتمزيق نسيجه الاجتماعي، مؤكدًا أن الشباب والرياضيين كانوا وما يزالون جزءًا أصيلًا في مسيرة الدفاع عن الوطن، رغم استهداف منشآتهم الشبابية والرياضية بقصف طيران العدوان.

وجدَّد نائب وزير الشباب، دعوة الوزارة لاتحاد كرة القدم للاستجابة لمبادرة الوزارة باستضافة منافسات دوري الدرجة الثانية في صنعاء والحديدة، لما تتمتعان به من أمن وبنية تحتية مناسبة، مشيدًا بدور النادي الأهلي في تنظيم الفعالية الوطنية وتجسيد موقف اليمنيين الثابت في مواجهة الاحتلال وأدواته.

فيما، أكدت عضو مجلس الشورى نور باعباد، أن أحرار اليمن سطروا ملحمة خالدة في دحر المحتل البريطاني، وأن هذه المناسبة ستظل عنوانًا للفخر في وجدان اليمنيين.