نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كأس الإنتركونتيننتال الدور نصف النهائي.. موعد مباراة بيراميدز ضد فلامنجو البرازيلي على لقب "كأس التحدي" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بيراميدز، الإنتركونتيننتال، انتهت أحداث مباراة فلامنجو البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية ضد نادي كروز آزول المكسيكي بطل أمريكا الشمالية ضمن منافسات بطولة كأس الإنتركونتيننتال بفوز النادي البرازيلي بهدفين مقابل هدف وحيد، ليضرب موعد بالدور نصف النهائي مع نادي بيراميدز على لقب كأس التحدي.

وخاض نادي بيراميدز حتى الآن مباراتين في بطولة كأس الإنتركونتيننتال 2025، وحقق الفوز فيهما ليتأهل إلى الدور نصف النهائي من البطولة.

موعد مباراة بيراميدز ضد فلامنجو البرازيلي بكأس الإنتركونتيننتال

ومن المقرر أن يخوض نادي بيراميدز مباراته القادمة في نصف نهائي كأس الإنتركونتيننتال ضد نادي فلامنجو البرازيلي، يوم السبت المقبل والموافق 13 ديسمبر 2025، على استاد أحمد بن علي بالدوحة، في قطر.

مشوار بيراميدز في بطولة الإنتركونتيننتال

وتأهل بيراميدز إلى هذا الدور بعد تغلبه على أوكلاند سيتي في الدور التمهيدي الأول وهي مباراة تسمي (بمباراة كأس إفريقيا-آسيا-المحيط الهادئ): وفاز بيراميدز على أوكلاند سيتي النيوزيلندي (بطل أوقيانوسيا) بنتيجة 3-0 في المباراة التي استضافتها القاهرة يوم 14 سبتمبر 2025.

ثم فاز بيراميدز على نادي الأهلي السعودي بثلاثية أيضًا في الدور ربع النهائي للبطولة.

وفي حال فوز بيراميدز على نادي فلامنجو البرازيلي في نصف النهائي، سيلاقي باريس سان جيرمان الفرنسي (بطل أوروبا) في المباراة النهائية يوم الأربعاء المقبل والموافق 17 ديسمبر 2025، لتحديد الفائز بكأس القارات للأندية الإنتركونتيننتال.

ماهي بطولة كأس الإنتركونتيننتال

بطولة كأس الإنتركونتيننتال هي مسابقة كرة قدم دولية سنوية ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، وتجمع أبطال الاتحادات القارية.

عودة البطولة من جديد

وبعد توقف طويل للنسخة الأصلية التي كانت تُعرف باسم "كأس تويوتا"، عادت البطولة بصيغة جديدة في عام 2024 وهي تحمل اسم كأس الإنتركونتيننتال.

وانطلقت النسخة الأصلية من كأس الإنتركونتيننتال عام 1960، وكانت تقتصر على مواجهة بطلي أوروبا وأمريكا الجنوبية، واستمرت هذه الصيغة حتى عام 2004، وام تغير نظام البطولة، واعترف الفيفا لاحقًا بنتائج هذه البطولة كجزء من تاريخ بطولات الأندية العالمية.

وتوقفت البطولة بعد ذلك ليحل محلها كأس العالم للأندية، التي بدأت عام 2000 وشملت أبطال جميع القارات.

وفي عام 2024، أعاد الفيفا إطلاق كأس الإنتركونتيننتال كبطولة سنوية، وهي تختلف عن كأس العالم للأندية الموسعة التي تقام كل أربع سنوات.

نظام بطولة كأس الإنتركونتيننتال

ويشارك في النسخة الجديدة أبطال الاتحادات القارية الستة، ويتنافسون بنظام خروج المغلوب، مع تأهل بطل دوري أبطال أوروبا مباشرة إلى المباراة النهائية.

الأندية الأكثر تتويجًا بلقب كأس الإنتركونتيننتال "النسخة القديمة"

ويُعد ريال مدريد هو النادي الأكثر تتويجًا باللقب في النسخة القديمة، ويليه كل من:- - بوكا جونيورز.

- ناسيونال مونتيفيديو.

- بنيارول.

- إنتر ميلان.

وعلى الصعيد المحلي، وقبل مواجهة فلامنجو البرازيلي، خاض نادي بيراميدز مواجهتين في بطولة الدوري خلال فترة إقامة بطولة كأس العرب وتوقف المسابقة المحلية، وذلك بسبب كثرة المؤجلات لدي الفريق السماوي بالبطولة، وكانت هذه المواجهات ضد نادي كهرباء الإسماعيلية وفاز بهدفين مقابل هدف وحيد، وتعادل في المباراة بتروجت الثانية بهدفين مقابل هدفين.

فيما شارك الفريق في بطولة كأس عاصمة مصر بالفريق الثاني ولعب مباراة ضد نادي البنك الأهلي وخسر بنتيجة 6‐1.