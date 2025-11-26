العالم اليوم - واشنطن.. ترامب يتابع حادث إطلاق النار ووقف رحلات مطار ريغان

انتم الان تتابعون خبر واشنطن.. ترامب يتابع حادث إطلاق النار ووقف رحلات مطار ريغان من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 26 نوفمبر 2025 11:20 مساءً - أعلنت إدارة الطيران الاتحادي في الولايات المتحدة، الأربعاء، وقف الرحلات إلى مطار ريغان لأسباب أمنية، فيما قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يتابع حادث إطلاق النار الذي وقع قرب البيت الأبيض في واشنطن.

وأعلنت إدارة الطيران الاتحادي "وقف الرحلات المغادرة إلى مطار رونالد ريغان الوطني في واشنطن لأسباب أمنية".

وكانت وزيرة الأمن الداخلي الأميركي كريستي نويم قد قالت، الأربعاء، إن الشرطة انتقلت إلى موقع الحادث الذي شهد إطلاق نار على اثنين من أفراد الحرس الوطني قرب البيت الأبيض في العاصمة واشنطن.

وقالت نويم، إن اثنين من أفراد الحرس الوطني تعرضوا لإطلاق النار، ولم تشارك أي معلومات عن حالتهما.

وتابعت في بيان: "يرجى الانضمام إلي في الدعاء لاثنين من أفراد الحرس الوطني اللذين تم إطلاق النار عليهما قبل لحظات في واشنطن العاصمة".

وأشارت إلى أن "وزارة الأمن الداخلي تعمل مع سلطات إنفاذ القانون المحلية لجمع مزيد من المعلومات".

كانت مصادر مطلعة قد أفادت، الأربعاء، بأن عنصرين يرتديان الزي العسكري ويعتقد أنهما من الحرس الوطني الأميركي، تعرّضا لإطلاق نار وسط العاصمة واشنطن، على بُعد بضعة شوارع فقط من البيت الأبيض.

وأوضحت المصادر أن الحادث وقع في محيط شارعي 17 و"آي" في منطقة تشهد إجراءات أمنية مكثفة عادة، فيما لم تُعرف بعد دوافع إطلاق النار أو حالة الجنديين بدقة.

وقال كبار مسؤولي إنفاذ القانون لـ"سي بي إس نيوز" إن مشتبها يزعم أنه فتح النار على أفراد الحرس الوطني قد أصيب ونقل إلى مستشفى في المنطقة، دون مزيد من التفاصيل عن حالته الصحية.

وذكرت إدارة شرطة العاصمة أن مسرح الجريمة تم تأمينه، وأن مشتبها به أصبح في الحجز.

من جانبها، قالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارولين ليفيت إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب تم إطلاعه على حادث إطلاق النار.

وأوضحت ليفيت في بيان: "البيت الأبيض على علم ويراقب هذا الوضع المأساوي عن كثب".