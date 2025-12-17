العالم اليوم - ثوانٍ من الكارثة.. طائرتان على حافة التصادم قرب فنزويلا

انتم الان تتابعون خبر ثوانٍ من الكارثة.. طائرتان على حافة التصادم قرب فنزويلا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 17 ديسمبر 2025 01:17 مساءً - كادت طائرة خاصة أن تصطدم بطائرة تزويد بالوقود تابعة لسلاح الجو الأميركي قرب فنزويلا، السبت الماضي، وذلك بعد يوم واحد من حادثة مماثلة وقعت في المنطقة نفسها.

وكشفت تسجيلات اتصالات لاسلكية راجعتها شبكة "سي إن إن" الأميركية، أن طائرة رجل أعمال من طراز "فالكون 900 إكس"، كانت في رحلة من أوروبا إلى ميامي، كادت تصطدم بطائرة تزويد بالوقود.

وأفاد أحد ربابنة الطائرة لمراقبي حركة الملاحة الجوية في كوراساو بوقوع اقتراب خطير بين طائرتهم وطائرة تزويد بالوقود، ظهر السبت الماضي.

وقال أحد الطيارين للمراقبين إن الطائرة الأخرى "كانت قريبة جدا"، وذلك على ارتفاع يقارب 26 ألف قدم، وأضاف الطيار: "كنا نصعد مباشرة باتجاهها، كانت كبيرة، ربما 777 أو 767"، وفقا لتسجيلات التقطها موقع "لايف آتك نت".

وتعد هذه الحادثة ثاني واقعة اقتراب خطير يبلغ عنها قرب فنزويلا خلال يومين.

ففي يوم الجمعة، أبلغ طيارون من رحلة "جيت بلو" رقم 1112، القادمة من كوراساو إلى مطار جون إف كينيدي في نيويورك، المراقبين بأنهم اضطروا لإيقاف صعودهم بشكل مفاجئ بعدما عبرت طائرة تزويد بالوقود تابعة للجيش الأميركي أمام مسار طائرتهم، مضيفين أن أجهزة الإرسال التي تظهر موقع الطائرة كانت متوقفة.

وقال مسؤولون في البنتاغون ومسؤولون في الطيران الهولندي إنهم يراجعون الحادثة السابقة.

وقالت القيادة الأميركية الجنوبية إنها "على علم بالتقارير الأخيرة المتعلقة بعمليات طائرات عسكرية في منطقة الكاريبي، ونقوم حاليا بمراجعة الأمر".

وتقع كوراساو على بعد نحو 64 كيلومترا شمال سواحل فنزويلا، وتعد جزءا من مملكة هولندا.

وكانت هيئة الطيران الفيدرالية الأميركية "إف إيه إيه" قد أصدرت، الشهر الماضي، تحذيرا لشركات الطيران الأميركية من تصاعد النشاط العسكري على جميع الارتفاعات قرب فنزويلا، وكررت تحذيرها الثلاثاء.

وقالت الهيئة إن ذلك "قد يشكل تهديدات وخطرا محتملا على الطائرات بجميع الارتفاعات، بما في ذلك أثناء التحليق فوق المنطقة، ومراحل الوصول أو المغادرة من المطارات، والطائرات الموجودة على الأرض".

وعلى إثر ذلك، أعلنت عدة شركات طيران دولية إلغاء وتعليق رحلاتها من وإلى فنزويلا.