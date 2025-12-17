العالم اليوم - دون أن تعلم.. 10 عادات يومية تسرع شيخوخة جسمك

انتم الان تتابعون خبر دون أن تعلم.. 10 عادات يومية تسرع شيخوخة جسمك من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 17 ديسمبر 2025 01:17 مساءً - لا ترتبط شيخوخة الجسم بالعوامل الجينية وحدها، بل تتأثر بشكل وثيق بالعادات اليومية ونمط الحياة، إذ يؤكد خبراء أن ممارسات بسيطة يقوم بها الإنسان بشكل متكرر قد تسرع تدهور الصحة العامة وتقدم العمر البيولوجي.

وقدمت مجلة "هيلث"، 10 عادات يومية تسرع من شيخوخة الجسم بهدوء.

تجنب أخذ راحة

يبقي العمل الإضافي المفرط الجهاز العصبي في حالة نشاط مستمرة، ما يؤدي إلى الإرهاق واضطرابات المزاج وضعف المناعة.

وقال دكتور الطب كيفن ميستري: "بيولوجياتنا مبنية على إيقاع اليقظة والنوم، والتوتر والتعافي. عندما لا نتوقف أبدا عن العمل، نحرم أجسامنا من الوقت اللازم للإصلاح والتكامل".

الجفاف المزمن

يعيش الكثير من الناس جفافا خفيفا وطويل الأمد يؤثر على وظيفة الدماغ، وإزالة السموم، وتزييت المفاصل.

وأوضح ميستري أن الجفاف يقلص أنسجة الدماغ، ويضعف التركيز والمزاج والذاكرة.

ومع مرور الوقت، يفاقم الجفاف المزمن التعب، وشيخوخة الجلد، ومشاكل الكلى وانخفاض القدرة على مقاومة الضغوط، وينصح بشرب كوب كبير من الماء مع ملح البحر والليمون عند الاستيقاظ، والاستمرار في شرب الماء طوال اليوم.

الإفراط في استخدام سماعات الأذن

تساعد سماعات الأذن على التركيز، لكن استخدامها لفترات طويلة يضر بصحة الجسم، إذ تزيد الضغط على الأعصاب وتقلل تدفق الدم إلى الدماغ، ويضعف وظائف التنفس، وتسبب تشويش التفكير.

وأشار ميستري إلى أن الاستخدام المطول للسماعات يفصل عن المحيط الحسي ويجهد الجهاز السمعي، ما يؤدي إلى فرط تحفيز وإرهاق الانتباه.

روتين عال من التوتر

يرتبط التوتر المزمن بأمراض القلب واضطرابات في الهضم وضعف الجهاز المناعي.

وقالت جينيفر هانكسون، الحاصلة على الدكتوراه في الطب، إن التوتر يسرع شيخوخة الخلايا ويزيد خطر الأمراض المزمنة المرتبطة بالعمر.

وينصح بالتأمل، أو اليقظة الذهنية، أو تمارين التنفس من أجل خفض مستويات التوتر.

إهمال نظافة الفم

فرك الأسنان قبل النوم مهم جدا، إذ أظهرت إحدى الدراسات أن الأشخاص الذين يغسلون أسنانهم ليلا كانوا أقل عرضة للوفاة مقارنة بغيرهم.

النوم بالمكياج

يسرع النوم بالمكياج شيخوخة الجلد، ويعطل الدورة التجديدية الطبيعية، ويسبب حب الشباب.

الارتباط الدائم بالأجهزة

قد يسبب الارتباط الدائم بالأجهزة فرط النشاط العصبي الدائم.

الجهاز العصبي مهم، وهو المسؤول عن تهدئة القلب والهضم، ويحتاج إلى لحظات من الصمت والاتصال الحقيقي، وفقا للباحثين.

السلبية الدائمة وغياب التخطيط

تؤثر النظرة السلبية المستمرة على الصحة النفسية، والعلاقات والحياة بأكملها.

كما أن غياب هدف محدد يؤثر سلبا على الصحة النفسية والجسدية.

هشاشة الحياة الاجتماعية

تبقي العزلة الاجتماعية الأعصاب في حالة توتر مزمن، ما يؤثر على الذاكرة والمزاج، والصحة العامة.

الجلوس طوال اليوم

يبطئ الجلوس المطوّل عمليات الأيض ويضعف العضلات، ما يسرع شيخوخة الجسم.

طرق لتعزيز طول العمر: