الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلنت أوكرانيا، الخميس، أنها تلقت من الولايات المتحدة "مشروع خطة" لإنهاء الحرب مع روسيا، مؤكدة استعدادها للعمل بشكل "بنّاء" مع واشنطن.

أوكرانيا: تلقّينا من واشنطن مشروع خطة سلام

وقالت الرئاسة في منشور عبر تطبيق تلغرام إن "الرئيس الأوكراني تلقى رسميًا مشروع خطة من الولايات المتحدة يمكن، وفقًا للتقييم الأميركي، أن يحيي (المساعي) الدبلوماسية".



وأوضحت أن الرئيس فولوديمير زيلينسكي يعتزم مناقشة الإمكانات الدبلوماسية المتاحة وأبرز النقاط الضرورية للسلام مع نظيره الأميركي دونالد ترامب "خلال الأيام المقبلة".



وأضافت الرئاسة: "نحن مستعدون للعمل بشكل بنّاء مع الطرف الأميركي وشركائنا في أوروبا والعالم أجمع بهدف التوصل إلى السلام".



وأورد مسؤول كبير، لم يشأ الكشف عن هويته، الأربعاء، أن أوكرانيا تلقت اقتراحًا أميركيًا لوضع حد للنزاع المستمر منذ أكثر من ثلاثة أعوام. وتشمل هذه الخطة، خصوصًا، الاعتراف بسيطرة روسيا على أراض في أوكرانيا، علماً أن نسبتها تصل إلى نحو 20% من المساحة الإجمالية للبلاد.



وتلحظ الخطة أيضًا تقليص عديد الجيش الأوكراني إلى النصف والتخلي عن الأسلحة بعيدة المدى.