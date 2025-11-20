أخبار اليمن : الأرصاد يتوقع طقساً شديد البرودة

الأرصاد يتوقع طقساً شديد البرودة
توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر طقساً بارداً إلى شديد البرودة في المرتفعات الجبلية وعدة محافظات خلال الـ 24 ساعة المقبلة.
وذكر المركز في نشرته الجوية، أنه من المتوقع طقس بارد إلى شديد البرودة أثناء الليل والصباح الباكر في محافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار، البيضاء ومرتفعات: أبين، لحج، الضالع، إب، وجنوب مأرب وغرب الجوف، ومن المحتمل تشكل الصقيع على أجزاء منها.
في حين قد يكون الطقس بارداً في مرتفعات المحويت، ريمة، تعز، شبوة وحضرموت.
وحذر المركز المواطنين قاطني المحافظات المذكورة أو المسافرين إليها من الأجواء الباردة وشديدة البرودة خاصة كبار السن والأطفال والمرضى والعاملين أثناء الليل والصباح الباكر.
ودعا المزارعين إلى اتخاذ التدابير اللازمة لحماية محاصيلهم الزراعية، ورعاة الماشية والنحل والدواجن إلى إيوائها في أماكن دافئة.
