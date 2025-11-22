أخبار اليمن : لبوزة يعزي بوفاة المناضل سريع

لبوزة يعزي بوفاة المناضل سريعبعث نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام الدكتور قاسم محمد لبوزة، برقية عزاء ومواساة في وفاة المناضل محمد جابر ثابت سريع، الذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني والاجتماعي.

واشار الدكتور لبوزة الى عدد من مناقب الفقيد واسهاماته الوطنية طوال مسيرته النضالية دفاعاً عن الثورة والجمهورية والوحدة والمكاسب الوطنية، منوها الى ان الفقيد انخرط مبكراً في صفوف المجموعة التي شاركت في الدفاع عن ثورة 26 سبتمبر بقيادة الشهيد راجح غالب لبوزة، وهي نفس المجموعة التي اشعلت الشرارة الاولى لثورة 14 اكتوبر.

وفي برقية العزاء التي بعثها الى الدكتور عبدالخالق محمد جابر وإخوانه وإلى جميع اهل ردفان خاصة ومحافظة لحج واليمن عامة، عبّر نائب رئيس المؤتمر باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وكوادر وأنصار المؤتمر الشعبي العام عن صادق التعازي وعميق المواساة بهذا المصاب الجلل.

سائلاً العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم مغفرته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.

"إنا لله وإنآ إليه راجعون".