أخبار اليمن : لازاريني: غزة تعاني من أزمة جوع

لازاريني: غزة تعاني من أزمة جوعحذّر المفوّض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، فيليب لازاريني، من أنّ قطاع غزة ما زال يعاني من "أزمة جوع من صنع الإنسان".

وأضاف لازاريني أنّ التقرير الأخير الصادر عن لجنة التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي "يؤكّد هشاشة المكاسب التي تحقّقت منذ دخول وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ" في العاشر من أكتوبر الماضي.

وتابع: "بينما لم تعد محافظة غزة (أي مدينة غزة الواقعة في شمال القطاع) مصنّفة من ضمن المناطق التي تعاني من المجاعة، ما زال 1.6 مليون شخص يواجهون مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد".

وأوضح لازاريني أنّ "بهدف إنهاء هذه الكارثة، لا بدّ من السماح بإدخال الإمدادات على نطاق واسع، وتمكين العاملين في المجال الإنساني من أداء مهامهم".

وأشار إلى أنّ "لدى وكالة أونروا طروداً غذائية تكفي 1.1 مليون شخص، وطحيناً يكفي جميع سكان قطاع غزة الذي ينتظرون إدخاله".

وكشف التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي، أنه على الرغم من زيادة المساعدات الإنسانية منذ وقف إطلاق النار الذي أعلن في أكتوبر الماضي، بما في ذلك المساعدات الغذائية، إلا أنه يتم فقط تلبية الاحتياجات الأساسية للبقاء على قيد الحياة.

ويشير التصنيف أيضا، إلى أن البنية التحتية، وكذا الخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية ومعالجة المياه والصرف الصحي، لا تزال غير كافية لدعم جميع السكان، فيما لا يزال العديد من الناس يعيشون في ملاجئ مؤقتة.