«صوت من السماء».. "دولة التلاوة" يحيي ذكرى "مصطفى إسماعيل" ويضع مواهب الجيل الجديد تحت مجهر النقد

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 19 ديسمبر 2025 10:25 مساءً - شهدت حلقة اليوم من برنامج «دولة التلاوة» لحظات إيمانية خاصة، حيث احتفى البرنامج بالقارئ الراحل الشيخ مصطفى إسماعيل، واصفاً صوته بأنه "هدية من السماء" وقدرة فذة على تجسيد معاني القرآن بجمال ودقة لا تتكرر.

ولم يقتصر التكريم على الرموز التاريخية، بل امتد ليشمل المواهب الصاعدة؛ إذ نال المتسابق عطية رمضان إشادات واسعة من لجنة التحكيم التي أكدت على تطور أدائه الملحوظ، حيث وصف الخبير طه عبدالوهاب تلاوته بـ "الجميلة"، مشيراً إلى تحسن مستواه من حلقة لأخرى بشكل يبشر بميلاد قارئ واعد.

ورغم الإشادات، لم تخلُ الحلقة من "النقد البناء" الصارم؛ حيث وجه وكيل لجنة مراجعة المصحف ملاحظة دقيقة للمتسابق عطية رمضان قائلاً: "صوتك قوي وأحكامك سليمة، لكن ليه فتفتلي الآيات؟"، في دعوة منه للالتزام بوحدة الآية وعدم تقطيعها بما يخل بالمعنى. كما شدد الشيخ طه النعماني على أهمية الالتزام بقواعد "الوقف والابتداء" رغم امتلاك المتسابق لـ "نفس طويل ومرتاح"، وهي الملاحظات التي تبرز دور البرنامج في صقل المواهب الشابة وفق أعلى معايير الضبط والإتقان الفني والشرعي.