أخبار اليمن : الأرصاد يؤكد انتهاء تأثيرات الرماد البركاني

الأرصاد يؤكد انتهاء تأثيرات الرماد البركاني
أكد المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر، انتهاء تأثيرات الرماد البركاني على أجواء البلاد التي تعرضت لها خلال اليومين الماضيين.
ونوه المركز في بيان صادر عنه مساء اليوم، إلى انتهاء تأثيرات الرماد البركاني واسع الانتشار ومصدره "إثيوبيا"، وذلك على السواحل الغربية للبلاد وامتدت إلى مناطق واسعة من المرتفعات الجبلية وصولاَ إلى السواحل الجنوبية والشرقية والمناطق الصحراوية الشرقية.
ونبه المركز المواطنين في المناطق المتأثرة بترسب الرماد على الأسطح والمياه المكشوفة والمزروعات، إلى أخذ الحيطة والاهتمام بالنظافة حفاظًا على صحتهم.
