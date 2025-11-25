أخبار اليمن : سرايا القدس تسلّم جثة أسير إسرائيلي

سرايا القدس تسلّم جثة أسير إسرائيليسلّمت سرايا القدس، مساء اليوم، جثة أسير إسرائيلي عثر عليه أمس لفريق من الصليب الأحمر في دير البلح وسط قطاع غزة.

وأكدت القناة 12 العبرية تسلّم الجيش جثة الأسير الإسرائيلي من الصليب الأحمر.

وأعلنت حركتا حماس والجهاد في وقت سابق أنهما ستسلمان اليوم جثة أسير إسرائيلي عُثر عليها وسط قطاع غزة في تمام الساعة 4 مساء بالتوقيت المحلي، بناء على شروط وقف إطلاق النار الذي رعته الولايات المتحدة بين حماس والاحتلال.

وجاء في بيان مشترك للحركتين أنه "في إطار صفقة طوفان الأقصى لتبادل الأسرى، ستقوم سرايا القدس وكتائب القسام بتسليم جثة أحد أسرى الاحتلال التي عثر عليها وسط قطاع غزة عند الساعة 4 مساء بتوقيت غزة"

وبذلك تكون المقاومة الفلسطينية سلَّمت منذ بدء سريان المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر الماضي، 20 أسيرًا إسرائيليًا أحياء وجثامين 28 آخرين وهم كامل عدد الجثث لديها، وفق إعلاناتها.

في المقابل، يوجد 9500 مفقود فلسطيني قتلهم جيش الاحتلال، ولا تزال جثامينهم تحت أنقاض حرب الإبادة الإسرائيلية، وفقًا للمكتب الإعلامي الحكومي بغزة.

إسرائيل قتلت 33 ألف سيدة وطفلة خلال عامين

في سياق متصل، فقد أفادت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، بأن 33 ألف سيدة وطفلة قتلن في الأراضي الفلسطينية خلال العامين الماضيين جراء التصعيد الإسرائيلي، في ممارسات تعد من "أشد أشكال التمييز والاضطهاد" بحق المرأة في العالم المعاصر.

ووفق معطيات المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، فإن "إسرائيل" قتلت خلال عامي حرب الإبادة في القطاع ما يزيد عن 12 ألفًا و500 سيدة وأكثر من 20 ألف من الأطفال دون تمييز الذكور عن الإناث، وذلك ضمن محصلة إجمالية فاقمت 69 ألف قتيل.

فيما أفادت مؤسسات فلسطينية الرسمية باستشهاد 1080 فلسطينيًا جراء اعتداءات إسرائيلية بالضفة خلال الفترة ذاتها، دون تقديم إحصائيات حول عدد السيدات والأطفال من هؤلاء الضحايا.

حصيلة جديدة

من ناحية أخرى، أعلنت وزارة الصحة في غزة أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال 24 ساعة الماضية 17 شهيدا، بينهم 3 شهداء جدد و14 انتشلوا من تحت الأنقاض، و16 مصابا.

وأوضحت أن حصيلة ضحايا الإبادة الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر 2023 ارتفعت إلى 69 ألفاً و775 شهيداً، و170 ألفاً و965 مصاباً.