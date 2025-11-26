أخبار اليمن : متى يستلزم سعال الأطفال زيارة الطبيب؟

متى يستلزم سعال الأطفال زيارة الطبيب؟يندرج السعال ضمن أكثر المتاعب الصحية شيوعاً لدى الأطفال، لكنه قد يكون مجرد عرض بسيط لنزلات البرد أو علامة على أمراض أكثر خطورة مثل السعال الديكي أو الربو.

وأوضح موقع “أبونيت.دي”، البوابة الرسمية للصيادلة الألمان، أن السعال الخفيف والجاف بدون حمى أو أعراض إضافية، وكذلك السعال مع بحة خفيفة وارتفاع طفيف في الحرارة، يمكن التعامل معه بالسوائل، والأدوية المُذيبة للمخاط، أو استنشاق المحاليل الملحية.

متى يجب استشارة الطبيب فوراً؟

ينصح بالاتصال بالطبيب أو الطوارئ في الحالات التالية:

• إذا كان الطفل يعاني من حالة طبية مزمنة.

• عند سماع أصوات غير طبيعية أثناء التنفس، مثل الصفير أو الأنين.

• السعال الشديد المصحوب بحمى أو ألم في البطن أو شعور عام بالتوعك.

• ظهور علامات شحوب أو ازرقاق الجلد، ألم في الصدر، أو احتقان أنفي واضح لدى الرضع.

ويؤكد الخبراء أن السعال هو آلية دفاع فسيولوجية للجسم، تساعد على تنظيف الممرات الهوائية من المخاط، والأجسام الغريبة، والمهيجات البيئية، ويعتبر مؤشرًا على حالة الجهاز التنفسي، سواء كان السبب فيروسياً أو بكتيرياً أو مزمنًا مثل الربو.

وتظل العلامات الأكثر خطورة مرتبطة بنقص الأكسجين، مثل شحوب أو ازرقاق الجلد، وهي حالات طارئة تتطلب التدخل الطبي الفوري.