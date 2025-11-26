أخبار اليمن : منتخب اليمن يواصل عروضه القوية في تصفيات آسيا

منتخب اليمن يواصل عروضه القوية في تصفيات آسيا
واصل منتخب اليمن للناشئين عروضه القوية وحقق فوزه الثالث في التصفيات المؤهلة إلى كأس آسيا لكرة القدم، بعد تغلبه على نظيره الكمبودي بنتيجة 3-0 في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية.
سجل للأحمر الصغير علي شفيق في الدقيقة 18، وعبدالرحمن رمزي في الدقيقة 82، وعبده علي مسعود في الدقيقة 90.
وبهذا الفوز، رفع ناشئو اليمن رصيده إلى 9 نقاط محافظاً على صدارة المجموعة ومعززاً رصيده التهديفي إلى 15 هدفاً، بينما ظل كمبوديا في المركز الخامس دون نقاط.
ويخوض منتخبنا للناشئين لقاءه الرابع بعد غدٍ الجمعة أمام نظيره الباكستاني.
