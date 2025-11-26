أخبار اليمن : الأرصاد يتوقع طقس شديد البرودة

الأرصاد يتوقع طقس شديد البرودةتوقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر طقساً بارداً إلى شديد البرودة في عدد من المحافظات والمرتفعات خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

وحسب النشرة الجوية الصادرة عن المركز، من المتوقع طقس بارد إلى شديد البرودة أثناء الليل والصباح الباكر في محافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار، البيضاء ومرتفعات أبين، لحج، الضالع، إب، جنوب مأرب وغرب الجوف.

وقد يكون الطقس بارداً في مرتفعات حضرموت، شبوة، تعز، ريمة، المحويت.

وحذر المركز المواطنين قاطني المرتفعات الجبلية أو المسافرين اليها من الطقس البارد والشديد البرودة خاصة كبار السن والأطفال والمرضى والعاملين أثناء ساعات الليل والصباح الباكر.

ونصح المزارعين باتخاذ التدابير اللازمة لحماية محاصيلهم الزراعية، ورعاة الماشية والنحل والدواجن بإيوائها في أماكن دافئة.

