أخبار اليمن : أبو راس لـ"غروندبرغ": يدنا ممدودة للسلام

أبو راس لـ"غروندبرغ": يدنا ممدودة للسلامالتقى نائب وزير الخارجية والمغتربين عبدالواحد أبو رأس، اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ.

وخلال اللقاء أعرب نائب وزير الخارجية عن تقدير حكومة التغيير والبناء للجهود التي يبذلها المبعوث الأممي في سبيل تحقيق السلام في اليمن ودعمها لجهوده في هذا المضمار.

وجددّ التأكيد على أن يد صنعاء ممدودة للسلام، وأن الوقت قد حان لاستئناف التسوية السياسية وتنفيذ خارطة الطريق وما تضمنته من استحقاقات إنسانية.

بدوره، أطلع المبعوث الخاص نائب وزير الخارجية على نتائج لقاءاته الأخيرة مع مختلف الأطراف، وكذا الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن.

وأشار إلى حرص الأمم المتحدة والمجتمع الدولي على تحقيق السلام في اليمن، وإنهاء المعاناة الإنسانية للشعب اليمني.