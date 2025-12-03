أخبار اليمن : صنعاء تُفرج عن طاقم "إتيرنيتي سي"

صنعاء تُفرج عن طاقم "إتيرنيتي سي"غادر مطار صنعاء الدولي عصر الأربعاء 10 من طاقم سفينة "إتيرنيتي سي" الذين أنقذتهم البحرية اليمنية في يوليو الماضي عقب غرق السفينة التي حاولت كسر الحظر اليمني على موانئ العدو الصهيوني اسنادًا لغزة في وجه العدوان الإسرائيلي.

وقد تلقى طاقم السفينة المغادر هدايا تذكارية لهم ولعائلاتهم في ختام خمسة أشهر قضوّا فيها ضيوفًا على اليمن لا محتجزين.

وعبر الطاقم عن شكره للبحرية اليمنية والسلطات في اليمن على العناية التي حظوا بها، والتواصل مع عائلاتهم طيلة مدة بقائهم.

وكانت طائرة عمانية، قد نقلت عشرات من العالقين والمرضى والجرحى إلى أرض الوطن.