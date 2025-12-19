تراجع الذهب 0.3% والفضة 1%تراجعت أسعار الذهب اليوم وسط قوة الدولار وبعد بيانات أظهرت ارتفاعًا أقل من المتوقع للتضخم في الولايات المتحدة الأمر الذي قلل من جاذبية المعدن النفيس كأداة تحوط ضد التضخم.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمائة إلى 4319.07 دولار للأوقية (الأونصة). ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 بالمائة إلى 4346.70 دولار.

وتراجعت الفضة كذلك في المعاملات الفورية واحدًا بالمائة إلى 64.79 دولار للأوقية، بعد أن لامست أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 66.88 دولار يوم الأربعاء.

وقفزت الفضة 125 بالمائة منذ بداية العام وحتى الآن متفوقة على الذهب الذي سجل ارتفاعًا سنويًّا 65 بالمائة.

واستقر الدولار بالقرب من أعلى مستوياته في أسبوع، مما يجعل المعدن النفيس المسعّر به أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

وفيما يتعلق بالمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاتين 0.5 بالمائة إلى 1924.59 دولار بعد أن لامس أعلى مستوى له في أكثر من 17 عامًا أمس الخميس.

وانخفض البلاديوم 1.1 بالمائة إلى 1677.68 دولار بعد أن سجل أعلى مستوى له في ثلاث سنوات تقريبًا أمس الخميس.