الرياض - كتبت رنا صلاح - خرجت الفنانة اللبنانية مايا دياب عن صمتها لتدافع عن صديقتها الفنانة المصرية دينا الشربيني، بعد حملة شائعات واسعة طالتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ووصفتها بأنها "حملة ذباب إلكتروني" تستهدف السمعة والشرف من خلال حسابات مجهولة.

مايا دياب تدافع عن دينا الشربيني ضد حملة التشويه

وأكدت دياب في مقاطع فيديو نشرتها عبر خاصية "ستوري" على إنستغرام أن ما يحدث تجاوز حدود النقد ليصل إلى "استباحة وأذية إنسان"، مضيفة أن الحسابات التي تروّج لهذه الشائعات "رخيصة مع أصحابها"، معتبرة أن ما يجري يعكس أننا "في زمن الرخص على السوشيال ميديا".

وأوضحت أن كثيرًا من الروايات المتداولة جاءت من جهة واحدة، وأن بعض المنصات الإعلامية تبنّت هذه الأخبار من دون تحقق، مشددة: "أنا معنية أولًا كإنسانة عربية، وثانيًا كأخت دينا الشربيني، لأن دينا ما رح تحكي وأنا رح احكي".

وانتقدت دياب بعض المواقع الإخبارية التي نقلت الأخبار المغرضة، مؤكدة أن الأذى لم يقتصر على دينا وعائلتها، بل امتد ليشمل جمهورها ومحبيها. ودعت إلى التعاطف والوعي، قائلة: "لو حطّيتوا الأمر على نفسكم أو على أختكم أو بنتكم، ما بتقبلوا يصير فيها هيك".

وشددت على شخصية دينا وأخلاقها، واصفة إياها بأنها "بنت ما في منها، بقلبها وأخلاقها وجدعنتها"، قبل أن تختتم رسالتها بعبارة حادة: "إنتو ما بتعرفوا الحقيقة ولا بتستاهلوا تعرفوها، بس بتستاهلوا تسكّروا تمّكم بأمانة".

وفي المقابل، قررت دينا الشربيني التحرك قضائيًا ضد الصفحات التي نشرت الشائعات، عبر توكيل محامٍ لرفع دعوى سب وقذف وتشهير، وذلك بعد أن زُعم تورطها في انفصال الفنان كريم محمود عبد العزيز عن زوجته، وهو ما نفاه الأخير بشكل قاطع في بيان أكد فيه أن خلافاته الزوجية لا علاقة لأي شخص بها.