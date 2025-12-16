الرياض - كتبت رنا صلاح - في تصريح يعد مثير للجدل، أكد الفنان أحمد العوضي أنه الأعلى أجرا في مصر.

من الفنان الأعلى أجرا في مصر

وقال أحمد العوضي في بث مباشر له عبر صفحته الشخصية على فيسبوك وهو يحتفل بعيد ميلاده، أنه رقم واحد بفضل جمهوره الداعم له، وأن من الواجب عليه تقديم المسابقات والجوائز لهم.

وأكد أنه النجم الأعلى مشاهدة ومبيعا "الحمد لله ربنا كرمني من واسعة أنا النهاردة النجم الأعلى أجرا في مصر والأعلى مشاهدة والأعلى مبيعا والحمد لله أما بنعمة ربك فحدث ودا بدعم وإخواتي ليا وأقل حاجة اقدمها لكم المسابقة ونفرح مع بعضينا والمليان بيودي على الفاضي أنت ليك فضل عليا بعد ربنا وأنا بحاول ابسطك على قد ما أقدر".

وأضاف، "وإن شاء الله السنة دي نكمل مسيرة النجاح ونبقى الأعلى والأعلى يبقى لايق على الأغلى، لأن الأعلى مشاهدة هو الأغلى سعرا أغلى مبيعا، مينفعش أبقى أغلى واحد ومبقاش أعلى مشاهدة عيبة في حقي، ف إن شاء الله نبقى السنة دي الأعلى مشاهدة ويبقى الفرق بينا وبين الثاني والثالت زي من هنا لمطروح زي السنة اللي فاتت".