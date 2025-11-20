الرياض - كتبت رنا صلاح - ي أمسية سياسية-اجتماعية مميزة، تحوّل البيت الأبيض إلى منصّة استعراضية للأناقة، بعد ظهور جورجينا رودريغيز وكريستيانو رونالدو خلال العشاء الرسمي الذي أقامه الرئيس الأميركي دونالد ترامب بحضور شخصيات بارزة. في هذه المناسبة، لفتت جورجينا الأنظار بإطلالة جميلة ذات طابع أرشيفي أنيق.

جورجينا رودريغيز في البيت الأبيض

إطلالة جورجينا رودريغيز: فستان كحلي بقصة ضيقة من Guy Laroche

اختارت جورجينا فستان ملفت من دار Guy Laroche من أرشيف مجموعة ربيع وصيف 2005، وهو التصميم نفسه الذي اشتهرت به الممثلة هيلاري سوانك على السجادة الحمراء لحفل الأوسكار في العام نفسه.

تميز الفستان بقصّته الضيقة التي تُبرز الخصر بمهارة، وباللون الأزرق الكحلي العميق الذي يعكس رقيّ كلاسيكي، ويأتي التصميم بفتحة بارزة من الخلف عند الظهر. الإطلالة كانت منسّقة بإتقان على يد خبيرة الموضة ألبا ميليندو، التي حافظت على هوية الفستان الأيقونية مع إضافة لمسات تتماشى مع أسلوب جورجينا العصري. كما نسقت جورجينا أقراط ماسية مع هذا اللوك، مزينة بحجر كبير من الياقوت الأزرق.