الرياض - كتبت رنا صلاح - في أمسية فريدة شهدتها دبي، خطف باسم يوسف الأضواء بعرضه الكوميدي "كرش الوحش" The Belly of the Beast أمام أكثر من 8000 متفرج امتلأ بهم المسرح بالكامل، في أكبر عرض يقدّمه خلال مسيرته. أجواء الحماس التي رافقت الليلة لم تمنع باسم من كشف الجانب الإنساني خلف الكواليس… جانب يختزن الكثير من التوتر والخوف رغم كل النجاح.

باسم يوسف يكشف خوفه من المسرح

وخلال لقائه ، يصف باسم يوسف لحظة صعوده على المسرح بأنها واحدة من أقوى لحظاته: "الشو كان سولد آوت… 8000 واحد، أكبر شو في حياتي! وبعد ما خلصت كنت عايز أسلّم على كل الناس وأشكرهم". ويضيف أن امتنانه للجمهور هو المحرك الأساسي له: "إحنا في الآخر مسليين… هدفنا الناس تنبسط وتطلع مبسوطة".