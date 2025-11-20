الرياض - كتبت رنا صلاح - بلغ حجم التداول الإجمالي في بورصة عمان، اليوم الخميس، 11.6 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 5.5 مليون سهم، نفذت من خلال 3468 عقداً.

بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

وعن مستويات الأسعار، فقد ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق هذا اليوم إلى 3421 نقطة، بارتفاع نسبته 0.21 بالمئة.

وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة والبالغ عددها 98 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 26 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و28 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.

وعلى المستوى القطاعي، ارتفع الرقم القياسي في قطاع الخدمات بنسبة 0.97 بالمئة، وانخفض الرقم القياسي في قطاع الصناعة بنسبة 0.08 بالمئة، وارتفع الرقم القياسي في القطاع المالي بنسبة 0.04 بالمئة.