محافظ الجيزة يناقش مشروع إعادة تخطيط «عزبة الصفيح» بأبو رواش في كرداسة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 20 نوفمبر 2025 12:32 مساءً - عقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة اجتماعًا موسعًا لاستعراض ومناقشة المراحل النهائية للمخطط التفصيلي لمشروع إعادة تخطيط عزبة الصفيح بالوحدة المحلية بأبو رواش بمركز ومدينة كرداسة وذلك في إطار خطة المحافظة الشاملة لتطوير المناطق غير المخططة والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين

وخلال الاجتماع استعرض استشاري المشروع مكونات المخطط التفصيلي والذي يتضمن تنظيم شبكة الطرق والمحاور المرورية وربطها بالمحاور الداخلية المقترحة بما يراعي المتطلبات والاستخدامات المستقبلية ، تحديد مواقع الخدمات الحيوية وإنشاء مدارس متخصصة وأنشطة استثمارية وتجارية وخدمات لوجستية بالإضافة إلى وضع اشتراطات بنائية حديثة تتوافق مع معايير التخطيط العمراني المستدام ورفع كفاءة البنية التحتية وتحسين الصورة البصرية والحضرية للمنطقة.

وأكد المحافظ أن المخطط المقترح يمثل مرحلة مفصلية في تطوير المنطقة موضحًا أن محافظة الجيزة تعمل على تحويل عزبة الصفيح إلى نموذج عمراني ومنطقة خدمية استثمارية لوجستية منظمة تضم خدمات متطورة ومرافق حديثة ومسارات آمنة تليق بالمواطنين والمستثمرين.

وأضاف المهندس عادل النجار أن المخطط يستهدف تعظيم الاستفادة من القيمة الاقتصادية والاستثمارية للمنطقة مع الحفاظ على الكتل السكنية القائمة ورفع مستوى الخدمات بها بما يسهم في تحقيق توازن عمراني وخدمي واستثماري يتوافق مع الاستخدام الأمثل للأراضي داخل المنطقة والمناطق المحيطة وبما يضمن تنفيذ مشروع تطوير حضاري متكامل يعكس رؤية الدولة في التنمية العمرانية المستدامة.

وفي ختام الاجتماع، وجّه المحافظ بسرعة الانتهاء من إعداد المخطط التفصيلي لما له من أهمية كبيرة في بدء مرحلة التنفيذ على أرض الواقع مؤكدًا أنه سيتم تخصيص جهاز إداري متخصص للإشراف على المنطقة ومتابعة تنفيذ مراحل المشروع ميدانيًا، لضمان الالتزام الكامل بالمخطط التفصيلي وتحقيق أعلى معدلات الجودة في الخدمات والبنية الأساسية وفق أحدث المعايير الفنية والهندسية، بما يحقق نقلة نوعية في البيئة العمرانية والخدمية بالمنطقة.