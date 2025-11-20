طقس الأيام المقبلة.. الأرصاد تكشف موعد انخفاض درجات الحرارة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 20 نوفمبر 2025 12:32 مساءً - أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة من الجمعة 21 نوفمبر حتى الثلاثاء 25 نوفمبر 2025، حيثُ يستمر الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء حتى نهاية الأسبوع، يعقبه انخفاض ملحوظ مع بداية الأسبوع المقبل.



الطقس خلال الأيام المقبلة

وأوضحت الهيئة أن الطقس خلال أيام الجمعة والسبت والأحد سيشهد ارتفاعًا في درجات الحرارة لتتراوح العظمى بين 28 و29 درجة على السواحل الشمالية، و31 إلى 33 درجة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، بينما تتراوح على جنوب البلاد بين 32 و34 درجة.

وأضافت أن الأجواء ستسود بطابع خريفي مائل للبرودة صباحًا، فيما يكون الطقس حارًا نهارًا على أغلب المحافظات، بينما يصبح معتدلًا في أول الليل ومائلًا للبرودة في الساعات المتأخرة.



شبورة مائية

وأشار بيان الأرصاد إلى تكون شبورة مائية خلال الفترة ما بين الرابعة والتاسعة صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، ووسط سيناء وشمال الصعيد قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق.

كما تتوقع الهيئة فرصًا ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة غير مؤثرة يوم الجمعة على مناطق من حلايب وشلاتين، على فترات متقطعة.

وتبدأ درجات الحرارة في الانخفاض التدريجي على مختلف المحافظات اعتبارًا من يوم الإثنين 24 نوفمبر بقيم تتراوح بين 3 و4 درجات مئوية.