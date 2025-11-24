اتحاد كرة السلة: لا تأجيل لمباراة النهائي.. والانسحاب يعنى تتويج الأهلى بلقب المرتبط

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 24 نوفمبر 2025 11:25 مساءً - كشف مصدر باتحاد كرة السلة أن مباراة نهائي دورى المرتبط التى كان مقرر أن تجمع الاهلى والاتحاد السكندرى لن يتم إقامتها فى اى يوم، والمباراة كانت مقرر لها اليوم، وطاقم التحكيم اطلق صافرة الانطلاق فى عدم وجود الاتحاد السكندري

وأضاف المصدر اليوم السابع أن مغادرة الاتحاد تعنى الانسحاب وبالتالى يكون الاهلى فائزا بالمباراة ومتوجا بلقب دورى المرتبط خاصة بعد فوز الناشئين على الاتحاد قى المباراة التى اقيمت منذ الساعات الماضية .

ورفض سلة الاتحاد السكندري خوض مباراة نهائي دورى المرتبط التى تجمع الفريقين احتجاجا على تأخر انطلاق المباراة والمطالبة بتأجيلها

فيما رفض مسئولو اتحاد السلة تأجيل اللقاء، وقام لاعبو الأهلى بخوض عملية الإحماء فى الوقت الذى رفض فيه الاتحاد خوض اللقاء.

الاتحاد السكندرى يغادر الصالة

وغادر فريق سلة الاتحاد السكندري صالة المباراة واستقل اللاعبون الحافلة الخاصة بالفريق ومغادرة الصالة، والتحرك بالفعل.