انطلاق حفل ذا بيست 2025 بمشاركة جيانى إنفانتينو

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 16 ديسمبر 2025 07:25 مساءً - تواجد السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في حفل الإعلان عن جوائز ذا بيست 2025 المقام في العاصمة القطرية الدوحة، والذي يتواجد بين مرشحيه النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول.

وقال "فيفا" في بيان رسمي إن الإعلان الفائزين بجوائز ذا بيست للأفضل في 2025، سيكون يوم الثلاثاء 16 ديسمبر 2025، وقد انطلق الحفل منذ قليل.

محمد صلاح يزين قائمة المرشحين لجائزة THE BEST

وكتب النجم المصري محمد صلاح اسمه بأحرف من ذهب من جديد في سجلات تاريخ كرة القدم العالمية، بعدما أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن قائمة المرشحين لجائزة "ذا بيست" لأفضل لاعب في العالم لعام 2025، والتي شهدت تواجد النجم المصري بين نخبة نجوم المستديرة.

قائمة المرشحين لجائزة "ذا بيست 2025" ضمت كل من، محمد صلاح لاعب منتخب مصر ونادي ليفربول، بجانب عثمان ديمبيلي لاعب منتخب فرنسا ونادي باريس سان جيرمان، وأشرف حكيمي لاعب منتخب المغرب ونادي باريس سان جيرمان، بالإضافة إلى هاري كين نجم منتخب إنجلترا ونادي بايرن ميونخ.

كما ضمت القائمة كلا من، كيليان مبابي مهاجم منتخب فرنسا ونادي ريال مدريد، نونو منديز لاعب منتخب البرتغال ونادي باريس سان جيرمان، كول بالمر لاعب منتخب إنجلترا ونادي تشيلسي، بيدري لاعب منتخب إسبانيا ونادي برشلونة، كذلك رافينيا لاعب منتخب البرازيل ونادي برشلونة، فيتينيا نجم منتخب البرتغال ونادي باريس سان جيرمان، ولامين يامال لاعب منتخب إسبانيا ونادي برشلونة.

كما تواجد هدف المصري عمرو ناصر، لاعب فاركو السابق والزمالك الحالي، في مرمى الأهلي ببطولة كأس عاصمة مصر الموسم الماضي، ضمن المرشحين للفوز بجائزة بوشكاش.