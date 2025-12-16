منتخب العراق وصيفاً لكأس الخليج

منتخب العراق وصيفاً لكأس الخليجحل المنتخب العراقي وصيفاً لبطولة كأس الخليج لكرة القدم، بعد خسارته أمام نظيره السعودي 0-2، في المباراة النهائية التي أقيمت بينهما مساء اليوم على ملعب 974 في الدوحة.

سجل هدفي الأخضر الأولمبي عبدالرحمن العبيد في الدقيقة 23، وعبدالعزيز العليوة في الدقيقة 49.

ومنح هذا الفوز المنتخب السعودي لقب كأس الخليج تحت 23 عاماً للمرة الثالثة على التوالي، والخامسة في تاريخه، بعد أن تُوج بها في أعوام 2008 و2012 و2015 و2016.

وكان "أسود الرافدين" استهل مشاركته بالبطولة بخسارة أمام اليمن 1-2، ثم فاز على عُمان 2-0، وعلى الإمارات بهدف دون رد، وتغلب في نصف النهائي على قطر 7-6.