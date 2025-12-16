العالم اليوم - فيديو.. مونتيل يحسم لقب بوشكاش لأفضل هدف

انتم الان تتابعون خبر فيديو.. مونتيل يحسم لقب بوشكاش لأفضل هدف من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 16 ديسمبر 2025 08:11 مساءً - توج اللاعب الأرجنتيني سانتياغو مونتيل، لاعب نادي إنديبندينتي، يوم الثلاثاء بجائزة بوشكاش لأفضل هدف في العالم لعام 2025، وذلك خلال حفل جوائز "ذا بيست" السنوي الذي نظمه الاتحاد الدولي لكرة القدم في العاصمة القطرية، الدوحة.

وفاز مونتيل بالجائزة المرموقة عن هدف سجله عبر ركلة مقصية مذهلة من خارج منطقة الجزاء في مرمى إنديبندينتي ريفادافيا ضمن منافسات الدوري الأرجنتيني الممتاز في مايو الماضي.

وتفوق مونتيل على قائمة نهائية ضمت أسماء بارزة، من بينها لامين يامال (برشلونة) وديكلان رايس (أرسنال)، بالإضافة إلى اللاعب المصري عمرو ناصر (فاركو).

ويعد مونتيل ثاني لاعب أرجنتيني على التوالي يحصد جائزة بوشكاش، خلفا لمواطنه أليخاندرو جارناتشو الفائز بها عام 2024.

وفي جوائز السيدات، فازت المكسيكية ليزبيث أوفالي بالجائزة التي تحمل اسم "مارتا" لأفضل هدف، وذلك عن هدفها الذي سجلته بحركة "العقرب" مع فريقها تيجريس ضد جوادالاخارا.