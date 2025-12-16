أخبار اليمن : "تحشيد عسكري وإغلاق المجال الجوي".. بـيـان عـاجــل مـن صـنـعــاء

"تحشيد عسكري وإغلاق المجال الجوي".. بـيـان عـاجــل مـن صـنـعــاء
أدانت وزارة الخارجية والمغتربين، التصعيد الأمريكي المتواصل ضد جمهورية فنزويلا البوليفارية.
واستنكرت وزارة الخارجية في بيان صادر عنها اليوم، التصعيد الأمريكي ضد فنزويلا بما في ذلك التحشيد العسكري، وإغلاق المجال الجوي، والاستيلاء على ناقلة نفط.
واعتبرت تلك الإجراءات تصعيداً خطيراً وانتهاكاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة وأحكام القانون الدولي، وسيادة فنزويلا واستقرارها وسلامة أراضيها، مؤكدة أن هذا النهج العدائي يهدد الاستقرار في منطقة الكاريبي، ويقوّض الأمن والسلم الدوليين.
ولفتت إلى أن الولايات المتحدة ما فتئت تنتهج سياسات عدائية بحق الدول التي ترفض الخضوع لهيمنتها، وتتمسك باستقلال قرارها الوطني، وتسعى إلى التحرر من التبعية.
وشددت وزارة الخارجية على رفضها لهذه السياسات، محذّرة من التداعيات الخطيرة لاستمرارها، مؤكدة ضرورة احترام القانون الدولي، ووقف كافة أشكال التصعيد، وانتهاج الحوار، وحل الخلافات بالطرق السلمية.
