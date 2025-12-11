الشحات وأشرف داري ضمن قائمة الأهلي لمباراة إنبي

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 11 ديسمبر 2025 09:35 مساءً - أعلن الجهاز الفني للأهلي بقيادة الدنماركي ييس توروب المدير الفني قائمة الفريق لمباراة إنبي المقرر لها الثامنة من مساء غداً ، الجمعة، بإستاد السلام ضمن منافسات الجولة الأولى لمباريات المجموعة الأولى ببطولة كأس عاصمة مصر.وتضم قائمة الأهلي ، كلاً من : محمد أحمد سيحا ، حازم جمال ، عمر كمال عبد الواحد ، أحمد رمضان بيكهام ، أحمد رضا ، جراديشار، محمد شكري ، حسين الشحات ، أشرف داري ، مصطفى العش ، آليو ديانج ، طاهر محمد طاهر ، أحمد عابدين ، أحمد نبيل كوكا ، محمد عبد الله ، حمزة عبد الكريم ، إبراهيما كاظم ، إبراهيم عادل ، عمر سيد معوض ، وإبراهيم الأسيوطي.

مجموعة الأهلي في كأس عاصمة مصر

وتضم المجموعة الأولى بجانب الأهلي وأنبي أيضاً، كلاً من : سيراميكا، فاركو، طلائع الجيش، غزل المحلة والمقاولون العرب

طاقم تحكيم مباراة الاهلي وانبي

يُدير مواجهة الغد، طاقم تحكيم بقيادة محمد معروف حكماً للساحة، ويعاونه على الخطوط كل من سمير جمال كحكم مساعد أول وحامد الشحات كحكم مساعد ثانٍ، بينما يتولى محمود رشدي مهمة الحكم الرابع ولضمان دقة القرارات، سيتواجد في غرفة الفيديو (VAR) الحكم حسام عزب كحكم للفيديو، بمساعدة مصطفى صلاح.

غيابات الأهلي أمام انبي

ويخوض الأهلي مباراة الغد بدون عدد كبير من لاعبيه بسبب تواجدهم في مباريات الأجندة الدولية بإستثناء المالي آليو ديانج الذي عاد للقاهرة منذ ايام وتواجد في تدريبات الفريق الأخيرة وسيكون تحت تصرّف الجهاز الفني للفريق بقيادة المدرب الدنماركي ييس توروب على أن يطير اللاعب بعدها إلى مالي للإنضمام لمنتخب بلاده تمهيداً للمشاركة في أمم أفريقيا بالمغرب.ويغيب عن الأهلي ، 8 لاعبين يتواجدون حالياً مع منتخب مصر الأول الذي يستعد لأمم أفريقيا وهم، محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومحمد هاني ومروان عطية وياسر إبراهيم وأحمد سيد زيزو ومحمود تريزيجيه وإمام عاشور ، بجانب الرباعي ، محمد مجدى أفشة وياسين مرعى ومحمد شريف وكريم فؤاد بعد حصولهم على راحة 5 أيام عقب العودة من المشاركة في كأس العرب المُقامة حالياً بقطر والتي ودعتها مصر من الدور الأول وإن كان كريم فؤاد سيغيب عن الملاعب قرابة الثمانية أسابيع بسبب الإصابة التي تعرض لها في قطر بجذع في الرباط الداخلي للركبة وجذع في الرباط الصليبي.كما يستعد محمد على بن رمضان للمشاركة مع منتخب تونس في أمم أفريقيا المقبلة بعد مشاركته في كأس العرب التي ودعتها تونس هي الأخرى من الدور الأول فيما يواصل المغربي أشرف بن شرقي التأهيل في قطر حيث يتواجد حالياً مع منتخب بلاده الثاني المُشارك في كأس العرب.