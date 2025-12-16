وزير العمل يبدأ غدًا زيارة رسمية لإيطاليا لفتح فرص عمل جديدة للعمالة المصرية

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 16 ديسمبر 2025 11:19 صباحاً - يبدأ وزير العمل محمد جبران، اعتبارًا من غدٍ الأربعاء، زيارة رسمية إلى دولة إيطاليا تستمر على مدار يومين، وذلك في إطار جهود الدولة المصرية لتعزيز التعاون الثنائي في مجالات التشغيل، والتدريب المهني، وتنقل العمالة، وفتح أسواق عمل جديدة أمام الكوادر المصرية المدربة، بما يلبي احتياجات سوق العمل الإيطالي وفق المعايير الأوروبية.

وتتضمن الزيارة عقد سلسلة من اللقاءات المهمة مع مسؤولي شركات التوظيف والتدريب، واتحاد الصناعات المتوسطة والصغيرة (CNA)،إلى جانب لقاء رسمي مع وزيرة العمل والسياسات الاجتماعية الإيطالية، لبحث آفاق التعاون المشترك، وتقديم مقترحات عملية لتنظيم وتسهيل انتقال وتشغيل العمالة المصرية في إيطاليا، بما يضمن حقوق العمال ويحقق الاستقرار لسوق العمل.

كما تشمل الزيارة الانتقال إلى مدينة ميلانو، حيث يقوم الوزير بزيارة "مفتشية العمل" بإقليم لومبارديا للاطلاع على آليات تفتيش العمل والسلامة والصحة المهنية، وزيارة مدرسة ESEM-CPT المتخصصة في تدريب عمالة قطاع التشييد والبناء، لبحث التعاون في مجال استقدام وتدريب العمالة المصرية ورفع كفاءتها المهنية.

ويختتم معالي الوزير زيارته بعقد لقاء موسع مع الجالية المصرية في ميلانو، لعرض جهود وزارة العمل في دعم وحماية العمالة المصرية بالخارج، والاستماع إلى التحديات التي تواجههم، في إطار تعزيز التواصل المباشر مع أبناء مصر العاملين بالخارج.

وتأتي هذه الزيارة تأكيدًا على جاهزية منظومة التدريب المهني المصرية، ودور وزارة العمل في إعداد عمالة مؤهلة قادرة على المنافسة دوليًا، وتعزيز الشراكات مع الدول الصديقة بما يخدم مصالح العمالة المصرية والاقتصاد الوطني.