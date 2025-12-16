وزارة التعليم: سداد رسوم امتحان الصف الثالث الإعدادي إلكترونيا وهذه قيمتها

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 16 ديسمبر 2025 10:25 صباحاً - وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بسداد رسوم الامتحان إلكترونياً، لطلاب الصف الثالث الإعدادي للفصل الدراسي الأول والبالغ قيمتها 158 جنيها، استعدادا لاختبارات الفصل الدراسي الأول التى تنطلق 17 يناير المقبل وتستمر حتى 22 من نفس الشهر.

وأوضحت أنه يتم سداد رسوم التقدم لامتحانات الصف الثالث الاعدادي 2026، من خلال مكاتب البريد أو الخدمات والمنافذ المتعاقد عليها من قبل الوزارة من أبرزها خدمة فورى.

تسجيل استمارة التقدم لامتحانات الشهادة الإعدادية 2026

وتم إتاحة تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية على موقع الوزارة بعد اجراء تحديثات على الموقع والتسجيل عبر الرابط التالي:

moe-register.emis.gov.eg

ضوابط عقد امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية

وأعلنت المديريات التعليمية ضوابط عقد امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية، مؤكدة أنه يطبق القرار الوزاري بشأن التقويم الشامل على أن يتم تخصيص عشرون دقيقة من زمن إجابة اللغة العربية للإملاء، ويؤدى طلاب المدرسة المصرية العربية الدولية والمدارس الخاصة الدولية الامتحانات في مواد اللغة العربية والتربية الدينية والدراسات الاجتماعية في نفس المواعيد مع المدارس الرسمية والخاصة باللجان المخصصة لهم من قبل لجنة الإدارة حسب ظروف وجدول كل مديرية تعليمية وتنظم المدارس الرسمية للغات والخاصة امتحان اللغة الأجنبية المستوى الرفيع بالتعاون مع التوجيهات المختصة والزمن ساعتان في الموعد المناسب قبل انطلاق امتحانات المواد الدراسية الأساسية.

وأوضحت المديريات التعليمية، أن الجداول سوف تراعى ترتيب المواد الصعبة مع غيرها من المواد غير المضافة للمجموع ولكنها نجاح ورسوب ستكون أن يكون مع امتحانات اللغة العربية كمادة أساسية مادة أخرى مثل الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات أو التربية الدينية أو الفنية حسب جدول كل محافظة وذلك تخفيفا عل الطلاب ومنحهم الفرصة للتركيز فى المواد الدراسية الأساسية ومراجعتها قبل انعقاد الامتحان لحاجة الطالب إلى الدرجات.