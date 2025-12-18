هل من المتوقع سقوط أمطار اليوم الخميس ..الأرصاد تجيب؟

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 18 ديسمبر 2025 12:31 مساءً - يتساءل كثير من المواطنين عن المناطق المتوقعة لسقوط الأمطار اليوم الخميس 18 ديسمبر 2025، وهل تشير التوقعات الجوية إلى فرص فعلية لهطولها من عدمه، وفي حال سقوطها ما درجة شدتها، بالتزامن مع البحث عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة على مختلف الأنحاء، في ظل متابعة يومية لتقارير الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

فرص سقوط الأمطار

أشارت هيئة الأرصاد الجوية، في منشورها الأخير، إلى وجود فرص أمطار خفيفة على مناطق من مرسى علم، شلاتين، وحلايب، مع ظهور سحب منخفضة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء قد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف غير مؤثرة على بعض المناطق.

درجات الحرارة الصغرى

وأوضحت الهيئة أن طقس اليوم، بارد فى الصباح الباكر، معتدل الحرارة نهارًا بارد ليلًا على أغلب الأنحاء، معلنة درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة على النحو التالي:

القاهرة الكبرى:

- درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 12 والعظمى 21

- درجات الحرارة فى العاصمة الإدارية الصغرى 11 والعظمى 20

- درجات الحرارة فى 6 أكتوبر الصغرى 11 والعظمى 21

- درجات الحرارة فى بنها الصغرى 12 والعظمى 21

الوجه البحري والدلتا:

- درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 12 والعظمى 21

- درجات الحرارة فى وادى النطرون الصغرى 11 والعظمى 20

- درجات الحرارة فى كفر الشيخ الصغرى 11 والعظمى 20

- درجات الحرارة فى المنصورة الصغرى 12 والعظمى 21

- درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 12 والعظمى 21

- درجات الحرارة فى شبين الكوم الصغرى 11 والعظمى 20

- درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 11 والعظمى 19

مدن السواحل الشمالية:

- درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 13 والعظمى 20

- درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 13 والعظمى 20

- درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 12 والعظمى 20

- درجات الحرارة فى العلمين الصغرى 12 والعظمى 20

- درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 14 والعظمى 19

- درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 11 والعظمى 20

- درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 10 والعظمى 19

مدن القناة وشمال سيناء:

- درجات الحرارة فى الإسماعيلية الصغرى 12 والعظمى 21

- درجات الحرارة فى السويس الصغرى 12 والعظمى 21

- درجات الحرارة فى العريش الصغرى 11 والعظمى 19

- درجات الحرارة فى رفح الصغرى 10 والعظمى 18

جنوب سيناء:

- درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 11 والعظمى 21

- درجات الحرارة فى نخل الصغرى 06 والعظمى 18

- درجات الحرارة فى سانت كاترين الصغرى 01 والعظمى 11

- درجات الحرارة فى الطور الصغرى 14 والعظمى 21

- درجات الحرارة فى طابا الصغرى 12 والعظمى 18

- درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 15 والعظمى 22

مدن البحر الأحمر:

- درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 14 والعظمى 21

- درجات الحرارة فى مرسى علم الصغرى 15 والعظمى 23

- درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 16 والعظمى 25

- درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 18 والعظمى 22

- درجات الحرارة فى أبو رماد الصغرى 19 والعظمى 24

- درجات الحرارة فى رأس حدربة الصغرى 18 والعظمى 23

شمال الصعيد:

- درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 11 والعظمى 21

- درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 10 والعظمى 21

- درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 09 والعظمى 22

جنوب الصعيد:

- درجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 09 والعظمى 21

- درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 10 والعظمى 22

- درجات الحرارة فى قنا الصغرى 10 والعظمى 23

- درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 11 والعظمى 24

- درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 11 والعظمى 24

- درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 09 والعظمى 21

- درجات الحرارة فى أبو سمبل الصغرى 11 والعظمى 23