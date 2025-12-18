الأهلى يوقع عقود شراء يوسف بلعمرى من الرجاء المغربى خلال أيام

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 18 ديسمبر 2025 01:25 مساءً - وصلت مفاوضات النادي الأهلي مع الرجاء المغربي إلى المرحلة الأخيرة بشأن التعاقد مع يوسف بلعمري ظهير أيسر الفريق المغربي للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير المقبل، وتدعيم الجبهة اليسرى في صفوف النسور الحمر باعتبارها من أبرز المراكز المطلوبة للتدعيم في الميركاتو الشتوي.

ومن المنتظر أن ينهي الأهلي الصفقة من خلال توقيع العقود مع الرجاء بشكل نهائي خلال الأيام القليلة المقبلة، ومن ثم خضوع اللاعب للكشف الطبي قبل القدوم إلى القاهرة، عقب نهاية مشاركة منتخب المغرب في كأس الأمم الأفريقية.

ويضع مسئولو الأهلي اللمسات الأخيرة على المفاوضات مع النادي المغربي لحسم صفقة بلعمري، بعدما توصل لاتفاق مبدئي مع الرجاء على قيمة الصفقة ويتبقى صياغة العقود وخضوع اللاعب للفحص الطبي في القاهرة خلال أيام، كما تم الاتفاق على التفاصيل المالية مع بلعمري على الشروط الخاصة بعقده مع النادي.

عرض الأهلي لشراء بلعمري



وقدم الأهلي عرضا لشراء خدمات بلعمري من الرجاء نظير مبلغ بقيمة 500 ألف دولار، خاصة أن عقد اللاعب ينتهي في نهاية الموسم الحالي ويحق له التوقيع لأي ناد في يناير المقبل بالمجان والانضمام بالمجان بعد نهاية الموسم الجاري.

وأشار مصدر بالأهلي إلى يوسف بلعمري رحّب باللعب للأهلي رغم امتلاك اللاعب عروضاً من الخليج وروسيا وأندية أخرى، موضحاً أن التفاوض مع النادي المغربي يسير بشكل جيد.