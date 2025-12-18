«القاهرة الإخبارية»: مصر تدفع قافلة مساعدات ضخمة إلى غزة لتخفيف آثار الأمطار الغزيرة وتدهور الأوضاع الإنسانية

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 18 ديسمبر 2025 02:19 مساءً -

قال زياد قاسم، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من أمام معبر رفح البري الحدودي بين مصر وقطاع غزة، إن الدولة المصرية والهلال الأحمر المصري واصلا، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، دفع مئات الشاحنات المحملة بالمساعدات الإغاثية والإنسانية إلى الأراضي الفلسطينية عبر منفذي كرم أبو سالم والعوجة.

وأوضح قاسم، خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد أبو زيد، على قناة القاهرة الإخبارية، أن القافلة الحالية، التي تعد القافلة رقم 97 ضمن سلسلة «زاد العزة.. من مصر إلى غزة»، تضم أكثر من 300 ألف سلة غذائية تشمل أرزًا ومكرونة وبقوليات وعدس، بالإضافة إلى 250 طنًا من أجولة الطحين، وأكثر من 2700 طن من المستلزمات الطبية والإغاثية، وأكثر من 1500 طن من المواد البترولية لتشغيل المستشفيات والمخابز داخل القطاع.

وأشار إلى أن القافلة ضمت أيضًا مواد إيواء عاجلة، منها أكثر من 33 ألف بطانية، وأكثر من 3000 قطعة ملابس شتوية، وأكثر من 6000 خيمة، تلبيةً لما تعرض له القطاع خلال الأيام القليلة الماضية من منخفض جوي وأمطار غزيرة أدت إلى غرق وتضرر أكثر من 90% من الخيام، ما فاقم الأزمة الإنسانية وسوء الأحوال المعيشية داخل غزة.