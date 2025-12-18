منتخب مصر يخوض أولى تدريباته بالمغرب مساء اليوم استعدادا لمواجهة زيمبابوي

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 18 ديسمبر 2025 02:19 مساءً - يخوض منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن أولي تدريباته في السادسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة علي أحد الملاعب المخصصة للمنتخب للتدريب بمدينة أغادير استعدادا لمباراة زيمبابوي في بداية المشوار بكأس الأمم الفريقية 2025 التى ستنطلق يوم الأحد المقبل .

منتخب مصر يصل أغادير مساء أمس



وصل مساء أمس بعثة منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن إلى المغرب وتحديدا مدينة أغادير، استعداداً لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 التي تستضيفها المغرب وتضم مجموعة مصر ، زيمبابوي وأنجولا و جنوب أفريقيا .

تضم بعثة منتخب مصر 28 لاعباً وهم: محمد الشناوي – أحمد الشناوي – مصطفى شوبير – محمد صبحي - محمد هاني – أحمد عيد – رامي ربيعة – خالد صبحي – ياسر إبراهيم – محمد إسماعيل – حسام عبد المجيد – محمد حمدي – أحمد فتوح -مروان عطية – حمدي فتحي – مهند لاشين – محمود صابر – محمد شحاتة – إمام عاشور – أحمد سيد زيزو – محمود تريزيجيه – إبراهيم عادل – مصطفى فتحي- عمر مرموش – محمد صلاح – مصطفى محمد – صلاح محسن – أسامة فيصل.

يرافق بعثة منتخب مصر ، حماده الشربيني عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة ورئيس البعثة .