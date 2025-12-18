أهالى شمال سيناء يتوافدون على لجان الاقتراع للتصويت في انتخابات مجلس النواب

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 18 ديسمبر 2025 12:31 مساءً - شهدت اللجان الانتخابية بدائرة الحسنة بشمال سيناء، إقبالاً كثيفاً من الناخبين في اليوم الثاني لجولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب.

وحرص المواطنون على التوافد إلى مقار لجان الاقتراع منذ الصباح الباكر منذ فتح باب التصويت في التاسعة صباحاً للإدلاء بأصواتهم.

وتتابع غرفة عمليات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، جولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، وترصد وتتابع سير العملية الانتخابية وانتظامها على مدار اليوم منذ فتح باب التصويت في الساعة التاسعة صباحاً حتى انتهاء العملية الانتخابية.

وتجرى جولة الإعادة للمرحلة الثانية في انتخابات مجلس النواب 2025، على المقاعد الفردية فقط، على مدار يومي الأربعاء والخميس 17 و18 ديسمبر الجاري في الداخل، ويتنافس فيها 202 مرشحا على 101 مقعد فى 55 دائرة داخل 13 محافظة.

وتشمل جولة الإعادة للمرحلة الثانية 55 دائرة، تضم محافظة الدقهلية: إعادة فى دوائرها بالكامل وعددها 10 دوائر، ومحافظة الغربية: إعادة في دوائرها بالكامل وعددها 7 دوائر، ومحافظة كفر الشيخ: إعادة في دوائرها بالكامل وعددها 4 دوائر، ومحافظة المنوفية: إعادة في دوائرها بالكامل وعددها 6 دوائر، ومحافظة القليوبية: إعادة فى 5 دوائر من أصل 6، ومحافظة الشرقية: إعادة فى 8 دوائر من أصل 9، ومحافظة القاهرة: إعادة فى 7 دوائر من أصل 19، ومحافظة دمياط: إعادة فى دائرة واحدة، بالإضافة إلى محافظة بورسعيد: إعادة فى دائرة واحدة، ومحافظة الإسماعيلية: إعادة فى 3 دوائر، ومحافظة السويس: إعادة فى دائرة واحدة، ومحافظة شمال سيناء: إعادة فى دائرة واحدة، ومحافظة جنوب سيناء: إعادة فى دائرة واحدة.