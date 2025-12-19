النيابة الإدارية تعلن مواعيد سحب وتقديم ملفات مسابقة معاون نيابة دفعة 2024

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 19 ديسمبر 2025 09:31 مساءً - أعلن مركز الإعلام والرصد بالنيابة الإدارية صدور جدول مواعيد سحب وتقديم الملفات الخاص بالمتقدمين لمسابقة التعيين في وظيفة معاون نيابة، وذلك طبقًا للبيان الصادر عن الأمانة العامة للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية.

ويشمل الجدول المتقدمين من خريجي دفعة 2024 من كليات الحقوق، وكلية الشريعة والقانون، وكلية الشرطة، ممن تنطبق عليهم الشروط المقررة للمسابقة.

وأكدت النيابة الإدارية أن الالتزام بالمواعيد المحددة لسحب وتقديم الملفات يُعد شرطًا أساسيًا ضمن إجراءات المسابقة، مع ضرورة استيفاء جميع المستندات المطلوبة وفقًا للضوابط المُعلنة.

وأشار البيان إلى أن أي طلبات تُقدم بالمخالفة للجدول الزمني أو غير مستوفاة للمستندات لن يُعتد بها.

صرح بذلك المستشار محمد سمير، المتحدث الرسمي باسم النيابة الإدارية.