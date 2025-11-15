الرياض - كتبت رنا صلاح - يوجد الكثير من البهارات في كل مطبخ حول العالم ، والجميع يعرف أهميته في الطعام ولكن لا يعرف قيمته الساحره وفوائده الكبيره في علاج الجسم ، حيث يعتبر الكمون واحد من البهارات التي لا يمكن الاستغناء عنه في كل مطبخ ، حيث تُعتبر بذور الكمون من أشهر أنواع البهارات في العالم ، وفي كل بيت شرقي من الصعب تجده خالي من الكمون، حيث تُضيف نكهة مميزة إلى أطباق عديدة، وتتمتع بفوائد صحيّة لا تُعد ولا تُحصى.

"العالم كله لازم يعرفها" .. فتاة مصرية تكشف عن عشبة سحريه تمنع ارتفاع الكولسترول وتحارب السرطان

فوائد سريه تتمتع بها بذور هذه العشبة السحرية

ويُعتقد أن الكمون يُحسّن الذاكرة، ويُخفف من التوتر.

وأفادت بعض الأبحاث أن استهلاكه بشكل منتظم لا يضيف إلى صحتك فحسب، ولكن أيضًا إلى سنوات حياتك، وفقًا لما ذكره الموقع الإلكتروني الرسمي لـ”Indian Culture“.

وأوضح الموقع الإلكتروني الرسمي لـ”المكتبة الوطنية للطب” في أمريكا أن هناك أدلة وافرة على الأنشطة البيولوجية والطبية الحيوية للكمون، والتي تُعزى بشكل عام إلى مكوناته النشطة، مثل “التربين” و”الفينولات” و”الفلافونيدات”.

وتم استخدام الكمون على نطاق واسع في الطب التقليدي لعلاج مجموعة متنوعة من الأمراض.

ويأتي من بينها:

نقص شحميات الدم

السرطان

وأوضحت وزارة الصحة الكويتية، عبر حسابها الرسمي على منصة “X“، في وقت سابق، أن شرب الكمون يساعد على علاج الغازات والانتفاخ الناتج عن القولون العصبي.

استخدامات الكمون في المطبخ

يُستخدم الكمون بشكل أساسي في توابل التاكو، وهو طعام تقليدي من المطبخ الكلاسيكي، حيث يرتكز على خبز الذرة.

ويتناسب جيّدًا مع الحمص، والأرز، والخضار، بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لـ”مايو كلينك”، وهي مجموعة طبية وبحثية لا تهدف إلى الربح، مقرها الرئيسي في مدينة روتشيستر بولاية مينيسوتا الأمريكية.

ويمكن أيضًا استخدام الكمون في تتبيلة اللحوم المشوية، والدواجن، والمأكولات البحرية.

فوائد الكمون الصحية

تتعدد فوائد الكمون لصحة الجسم لما يحتويه من العديد من المركبات الفعالة، وفيما يلي نوضح أبرز فوائد الكمون: