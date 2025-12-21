قناة ON تنقل قداس عيد الميلاد من مصر وبيت لحم والفاتيكان

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 21 ديسمبر 2025 09:31 مساءً - تواصل قناة ON تغطيتها المميزة للمناسبات الدينية الكبرى، حيث تنقل القناة مباشرة قداس عيد الميلاد المجيد مساء يوم 24 ديسمبر من كاتدرائية الكاثوليك بمدينة نصر، في بث خاص يعكس أجواء الاحتفال بهذه المناسبة الروحية الهامة.

كما يشمل البث نقلًا مباشرًا لقداس عيد الميلاد من مدينة بيت لحم، مهد السيد المسيح، بالإضافة إلى قداس الفاتيكان بحضور قداسة البابا لاون الرابع عشر بابا الفاتيكان، في تغطية تجمع بين قدسية المكان وروح المناسبة.

ويأتي ذلك في إطار حرص قناة ON على تقديم محتوى متنوع يحترم الخصوصية الدينية ويعكس قيم التسامح والتعايش، مع نقل أبرز الفعاليات الدينية محليًا وعالميًا للمشاهد المصري والعربي