هل أصوات «كركبة المعدة» تدل على الإصابة بمرض مُعين؟ أستاذ جهاز هضمي يجيب

الرياض - كتبت رنا صلاح - نسمع في بعض الأحيان أصواتا من البطن، تشبه صوت الماء الذى يتحرك عن طريق الأنابيب، وبالتالي فإن هذا الأمر قد يسبب شعورا بالإحراج والتوتر خصوصا إذا خرجت الأصوات عند الجلوس مع الأصدقاء أو زملاء العمل، إلا أن هذه الأصوات في بعض الأحيان بمثابة إنذار مرسل من المعدة للإنسان للإنتباه لشىء معين، ولذلك سوف نتعرف فى السطور التالية عن أهم أسباب أصوات البطن.

أسباب الأصوات والكركبة في المعدة

علق الدكتور أشرف عمر أستاذ الكبد والجهاز الهضمي، على أسباب الأصوات والكركبة التي يسمعها الإنسان في معدته قائلا:

«الأصوات دي طبيعية جدًا.. وتكون نتيجة زيادة الغازات الموجودة في القولون، أو زيادة في حركة القولون».

وتابع أثناء لقائه مع الإعلامية فاتن عبد المعبود، في برنامج «صالة التحرير»، أن سبب الحركة في القولون يمكن أن يكون بسبب وجود ميكروب يزيد الكركبة»، موضحًا أن الكركبة يمكن أن تكون طبيعية أو مرضية حسب الحالة وباقي الأعراض، ولابد من مراجعة نوع الأكل الذي أكله الإنسان وذلك لأن هناك بعض الأكلات تسبب انتفاخًا وبالتالي ينتج عنه كركبة المعدة.

طرق التخلص من أصوات البطن

