العالم اليوم - المغرب يفتتح رسميا كأس أمم أفريقيا 2025

انتم الان تتابعون خبر المغرب يفتتح رسميا كأس أمم أفريقيا 2025 من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 21 ديسمبر 2025 08:11 مساءً - انطلقت مساء الأحد في المغرب بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 رسميا بحفل افتتاح مليء بالألوان والإيقاعات في ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط، إيذانا ببدء أهم بطولة كرة قدم في القارة الأفريقية.

وشهد الحفل مشاركة عدد من الفنانين المغاربة والأفارقة الذين أضفوا أجواء فنية مميزة، مع عروض موسيقية ورقصات تعكس التراث المغربي والأفريقي.

ومن المقرر أن يفتتح المنتخب المغربي البطولة بمواجهة جزر القمر في المباراة الافتتاحية، ضمن منافسات الجولة الأولى للبطولة التي تضم 24 منتخبا.

وحضر حفل الافتتاح مسؤولون كبار ومشاهير وعشاق كرة القدم، ومن المتوقع أن تستمر البطولة حتى 18 يناير المقبل، مع مباريات تقام في 6 مدن مغربية.