الرياض - كتبت رنا صلاح - في اكتشاف وصف بالـ”معجزة العلمية”، أعلن باحثون صينيون عن نتائج واعدة لنبات الحنظل الذي طالما استُخدم في الطب الشعبي الآسيوي، كعلاج فعّال لمشاكل صحية مختلفة، أبرزها ارتفاع السكر في الدم والبدانة.

معجزة أذهلت الطب الحديث...أقوى من إبر الانسولين أعشاب جبارة تخفض السكر التراكمي في الدم فوراً خلال 30 دقيقة

وبحسب دراسة نُشرت في دورية الكيمياء والأحياء، فإن فريقاً دولياً بقيادة الدكتور مون جيا تان من الأكاديمية الصينية للعلوم في شنغهاي، كشف أن مركبات طبيعية موجودة في نبات الحنظل — المعروف أيضاً بـ”كمثرى البلسم” — تمتلك تأثيرات مشابهة للأنسولين، وتُحفّز الجسم على خفض مستويات الجلوكوز بطريقة فعالة.

كيف يعمل الحنظل؟

خلال التجارب التي أُجريت على كل من خلايا بشرية وفئران، تم استخلاص مجموعة من المركبات تُعرف باسم كوكوربيتان تريتيربينويدز. عند اختبارها، لاحظ الباحثون أن هذه المركبات تنشّط بروتينات “GLUT4″، وهي المسؤولة عن إدخال الجلوكوز من الدم إلى داخل الخلايا. هذه الآلية تشبه تماماً طريقة عمل الأنسولين، ما يفتح الباب أمام تطوير أدوية طبيعية بديلة وأكثر أماناً.

كما أظهرت التجارب على الفئران أن أحد المركبات كان فعالاً بشكل خاص في تقليل مستويات السكر، خاصة لدى الحيوانات التي تناولت أطعمة عالية الدهون، ما يشير إلى إمكانية استخدام الحنظل في علاج مقاومة الإنسولين الناتجة عن النظام الغذائي.

نتائج مبشرة و70 مركبًا نشطًا

وأشار الباحثون إلى أن نبات الحنظل يحتوي على ما يصل إلى 70 مادة نشطة يمكن أن تساهم في تحسين التمثيل الغذائي للدهون والسكر، مؤكدين أن هذا الاكتشاف يمهّد الطريق لتطوير علاجات طبيعية أكثر فاعلية وأقل آثارًا جانبية من الأدوية التقليدية للسكري.

أمل جديد لمرضى السكري والبدانة

مع تزايد أعداد المصابين بداء السكري حول العالم، تأتي هذه الدراسة لتمنح أملاً جديداً في التوصل إلى حلول علاجية طبيعية مستخلصة من نباتات مهملة. ويأمل الباحثون في استكمال التجارب السريرية على البشر في المستقبل القريب لتأكيد الفعالية وتحديد الجرعات المثالية.