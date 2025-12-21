العالم اليوم - كييف تعلن إسقاط 75 طائرة مسيرة روسية خلال الليل

انتم الان تتابعون خبر كييف تعلن إسقاط 75 طائرة مسيرة روسية خلال الليل من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 21 ديسمبر 2025 11:19 صباحاً - أعلن سلاح الجو الأوكراني، في بيان عبر تطبيق "تلغرام"، اليوم الأحد، أن قوات الدفاع الجوي الأوكراني أسقطت 75 من أصل 97 طائرة مسيرة، أطلقتها روسيا خلال هجوم جوي على شمال وجنوب وغرب وشرق البلاد خلال الليل.

وقال البيان إن القوات الروسية شنت هجمات على أوكرانيا، خلال الليل، باستخدام 97 طائرة مسيرة، و"غيربيرا" وطرزات أخرى خداعية، تم إطلاقها من مناطق ميليروفو وكورسك وبريمورسكو-أختارسك الروسية، بالإضافة إلى هفارديسكي وتشودا بشبه جزيرة القرم، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم".

وأضاف البيان أنه تم صد الهجوم من قبل وحدات الدفاع الجوي ووحدات الحرب الإلكترونية والطائرات المسيرة وفرق النيران المتنقلة التابعة لسلاحي الجو والدفاع الجوي الأوكرانيين.

وقال البيان إنه بحلول الساعة 8:30 صباح اليوم الأحد، أسقطت منظومات الدفاع الجوي أو عطلت 75 طائرات مسيرة في شمال وجنوب وغرب وشرق البلاد.

بالمقابل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الأحد، أن منظومات الدفاع الجوي الروسي أسقطت 3 مسيرات اوكرانية فوق فولغوغراد وروستوف خلال الساعات الماضية.

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.