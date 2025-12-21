العالم اليوم - فوز اللبناني بادي هاني بجائزة "نوابغ العرب" عن فئة الاقتصاد

انتم الان تتابعون خبر فوز اللبناني بادي هاني بجائزة "نوابغ العرب" عن فئة الاقتصاد من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 21 ديسمبر 2025 12:27 مساءً - أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، فوز البروفيسور اللبناني بادي هاني بجائزة "نوابغ العرب" عن فئة الاقتصاد لعام 2025.

وقال في تدوينة عبر منصة إكس: "نبارك للبروفيسور بادي هاني من لبنان فوزه بجائزة نوابغ العرب عن فئة الاقتصاد لعام 2025. أستاذ متميّز في الاقتصاد في جامعة سيراكيوز، قدّم إسهامات استثنائية في الاقتصاد القياسي وتطوير نماذج تحليل البيانات الاقتصادية. نشر أكثر من 200 بحثٍ علمي، ويُعد كتابه حول تحليل نماذج البيانات الاقتصادية مرجعاً للباحثين حول العالم".

وأضاف الشيخ محمد بن راشد: "مجتمعاتنا العربية بحاجة إلى اقتصاديين محترفين… فالسياسات الفعّالة تُبنى على علمٍ راسخ وبياناتٍ دقيقة… اقتصاد الأمة يُصنع بعقولها، وبإصرار أبنائها على كتابة فصل عربيّ جديد في مسيرة استئناف حضارتنا العربية".

وجاء تتويج بادي تقديراً لإسهاماته العلمية الرائدة في الاقتصاد القياسي، ولا سيما تطوير أدوات تحليل لوحة البيانات الاقتصادية التي أصبحت معتمدة لدى حكومات ومؤسسات دولية لتقييم السياسات الاقتصادية والإنفاق العام.

وقد نشر البروفيسور بادي أكثر من 200 بحث علمي، ويعد كتابه "تحليل نماذج البيانات الاقتصادية" من أبرز المراجع العالمية في هذا المجال. وهو حاصل على بكالوريوس الإحصاء من الجامعة الأميركية في بيروت، وماجستير من جامعة كارنيجي ميلون، ودكتوراه في الاقتصاد من جامعة بنسلفانيا.

كما أجرى وزير شؤون مجلس الوزراء محمد عبد الله القرقاوي اتصالاً هاتفياً مع البروفيسور بادي لإبلاغه رسمياً بفوزه بالجائزة.

وتعد مبادرة نوابغ العرب —المعروفة بـ"نوبل العرب"—أكبر مبادرة عربية للاحتفاء بالمواهب الاستثنائية في مجالات الاقتصاد والعلوم والتكنولوجيا والطب والآداب والعمارة، بهدف تعزيز النهضة المعرفية وتحفيز الهجرة العكسية للعقول العربية.