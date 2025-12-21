الرياض - كتبت رنا صلاح - هل كنتِ تعلمين من قبل عن فوائد حمض الهيالورونيك للبشرة، إذ يستخدم لترطيب البشرة بعمق، ويقلل من تجاعيدها والخطوط القديمة، ويعزز مرونتها، ويقوي حاجز البشرة الواقي، ويساعد أيضا على إصلاح الأنسجة، ويمنحها ملمسا ناعما، ومظهرا أكثر شبابا.

تعرفي على فوائد الهيالورونيك لاختيار الأنسب لبشرتكِ

ويستخدم حمض الهيالورونيك لجميع أنواع البشرة، ولكن كل بشرة حسب ما يناسبها من أنواع وتركيبات حمض الهيالورونيك.

إذا كانت بشرتكِ جافة، عليكِ اختيار التركيبات الغنية والمكثفة، واعتماد السيروم أو الكريمات المحتوية على حمض الهيالورونيك عالي الوزن الجزيئي، ويعود ذلك لبقائه على سطح البشرة، ما يعطيها ترطيبا أعلى، ويمنع دخول بخار الماء إلى البشرة.

في حال كانت بشرتكِ حساسة، عليكِ اختيار تركيبه من حمض الهيالورونيك نقية وخالية من العطور والكحول الطبية، إذ يستحسن استخدام التركيبات البسيطة التي تحتوي على تركيز معتدل من الحمض لتساعد البشرة على تهدئتها وتخفيف احمرارها وتعزيز توازنها الطبيعي دون تهيج.

أما في حال كنتِ تتمتعين ببشرة عادية فقد تكونين الأكثر حظا؛ لأن أغلب تركيبات حمض الهيالورونيك تناسب البشرة العادية، هذا ما يتيح أمامكِ حرية الاختيار بين السيرومات أو الكريمات المرطبة.

ولا ننسى أن البشرة الدهنية بحاجة أيضا إلى حمض الهيالورونيك لترطيبها، ولكن تستخدم التركيبة الخفيفة، ويفضل اختيار سيروم مائي أو جل يحتوي على الحمض بوزن جزيئي منخفض.